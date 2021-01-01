Що впливає на розмір пенсій в Україні: пояснює Мінсоцполітики

Марина Лазебна розповіла ЗМІ про розмір максимальної та мінімальної пенсії в Україні. Також Лазебна відмітила, як стаж впливатиме на виплати пенсіонерів.

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Рівень пенсій в Україні

В Україні отримують пенсію менше ніж 2 тисячі гривень 1,8 мільйона українців. Проте, міністерка одразу ж наголосила, що у минулому 2020 році ця цифра становила 4,2 мільйона населення.



"Ми більшу частину одержувачів пенсії перевели за цю ганебну межу. І надалі над цим працюємо",– відмітила Лазебна.



У квітні 2020 року за ініціативи президента України було нараховано "карантинну тисячу гривень" населенню, що отримує пенсію менш як 5 тисяч гривень. Мета ініціативи – забезпечення українців засобами індивідуального захисту, продуктами тощо.



Стаж

Стаж до 2000 року враховує:

- службу в армії,

- навчання в вищих навчальних закладах.



Стаж з 2000 року враховується тільки тоді, якщо за нього були сплачені страхові внески, тобто за принципом страхової солідарної системи.



Розмір пенсій

1769 гривень – отримують ті, хто немає стажу.

2200 гривень – отримують ті, хто має повний страховий стаж.

2400 гривень – отримують ті, кому 65 років.

2600 гривень – отримують пенсіонери, яким за 80.



"Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату.

Немає стажу в людини, але є право — ми платимо цю суму, але її індексуємо два рази на рік — у липні та в грудні. Не набагато, по можливостях, але це робимо,"– розповіла Лазебна.



Також з 1 квітня 2021 року українця підвищили пенсійний вік та висунули нові вимоги до стажу. Тепер жінки зможуть йти на заслужений відпочинок з 60 років.



Індексація пенсій

Лазебна вважає, що в Україні повинна бути індексація пенсій за одним уніфікованими правилом для всіх пенсіонерів. Тобто не може такого бути, коли мінімальні пенсії індексуються, а максимальні ні.

В Україні немає пенсій більше ніж 17,690 гривень. Міністерка відмітила, що уряд виправив вже винятки для окремих категорій в новому законопроєкті.



Нагадаємо! 22 лютого 2021 року Кабмін схвалив постанову № 127 "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", що передбачає проведення індексації пенсій з 1 березня 2021 року.

Пенсійний фонд України повідомив, що на пенсійні виплати у квітні спрямовано 1,5 мільярдів гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерка соціальної політикирозповіла ЗМІ про розмір максимальної та мінімальної пенсії в Україні. Також Лазебна відмітила, як стаж впливатиме на виплати пенсіонерів.Повідомляє Громадське радіо В Україні отримують пенсію менше ніж 2 тисячі гривень 1,8 мільйона українців. Проте, міністерка одразу ж наголосила, що у минулому 2020 році ця цифра становила 4,2 мільйона населення."Ми більшу частину одержувачів пенсії перевели за цю ганебну межу. І надалі над цим працюємо",– відмітила Лазебна.У квітні 2020 року за ініціативи президента України було нараховано "карантинну тисячу гривень" населенню, що отримує пенсію менш як 5 тисяч гривень. Мета ініціативи – забезпечення українців засобами індивідуального захисту, продуктами тощо.Стаж до 2000 року враховує:- службу в армії,- навчання в вищих навчальних закладах.Стаж з 2000 року враховується тільки тоді, якщо за нього були сплачені страхові внески, тобто за принципом страхової солідарної системи.1769 гривень – отримують ті, хто немає стажу.2200 гривень – отримують ті, хто має повний страховий стаж.2400 гривень – отримують ті, кому 65 років.2600 гривень – отримують пенсіонери, яким за 80."Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату.Немає стажу в людини, але є право — ми платимо цю суму, але її індексуємо два рази на рік — у липні та в грудні. Не набагато, по можливостях, але це робимо,"– розповіла Лазебна.Також з 1 квітня 2021 року українця підвищили пенсійний вік та висунули нові вимоги до стажу. Тепер жінки зможуть йти на заслужений відпочинок з 60 років.Лазебна вважає, що в Україні повинна бути індексація пенсій за одним уніфікованими правилом для всіх пенсіонерів. Тобто не може такого бути, коли мінімальні пенсії індексуються, а максимальні ні.В Україні немає пенсій більше ніж 17,690 гривень. Міністерка відмітила, що уряд виправив вже винятки для окремих категорій в новому законопроєкті.Нагадаємо! 22 лютого 2021 року Кабмін схвалив постанову № 127 "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", що передбачає проведення індексації пенсій з 1 березня 2021 року.Пенсійний фонд України повідомив, що на пенсійні виплати у квітні спрямовано 1,5 мільярдів гривень.Платите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою "Зустрічна пропозиція", гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті Ідея Банку і працівники зв’яжуться з вами.

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