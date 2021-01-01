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Більшість дорослих щеплять до кінця року — Зеленський схвалив створення плану COVID-вакцинації

Більшість дорослих щеплять до кінця року — Зеленський схвалив створення плану COVID-вакцинації
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО та схвалив створення Національного плану вакцинації проти COVID-19.
Про це інформує пресслужба Офісу глави держави.

План передбачає охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

Зеленський доручив Кабміну та РНБО встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання препаратів.

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також залучити міжнародну технічну допомогу для реалізації кампанії з вакцинації.
Міністерство охорони здоров'я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.

МЗС доручили налагодити співпрацю з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

Станом на 4 квітня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 290 566 особи.

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Теги: Зеленський, вакцинація
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