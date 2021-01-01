Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 квітня 2021 року. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 5 квітня.Після вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, але залишається на високому рівні.Кількість хворих значно перевищує число тих, хто одужав за добу. Така динаміка спостерігається з середини лютого.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 275 осіб;летальних випадків – 254;одужало – 4 946 осіб;здійснили тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 755 888 осіб;одужало – 1 352 139 осіб;летальних випадків – 34 587;провели ПЛР-тестувань – 8 356 074.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.Вакцинація в Україні:1 258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 04 квітня 2021 року в Україні.291 824 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Щеплення проводилось 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами щеплення.Станом на 04 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.