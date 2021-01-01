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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 квітня 2021 року. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 5 квітня.

Після вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, але залишається на високому рівні.

Кількість хворих значно перевищує число тих, хто одужав за добу. Така динаміка спостерігається з середини лютого.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 3 275 осіб;
летальних випадків – 254;
одужало – 4 946 осіб;
здійснили тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 755 888 осіб;
одужало – 1 352 139 осіб;
летальних випадків – 34 587;
провели ПЛР-тестувань – 8 356 074.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Вакцинація в Україні:

1 258 людей щеплено проти COVID-19 за добу 04 квітня 2021 року в Україні.

291 824 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводилось 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами щеплення.

Станом на 04 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;
Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;
Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;
Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;
Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;
Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;
Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;
Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;
Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;
Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;
Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;
Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;
Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;
Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;
Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;
Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;
Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;
Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;
Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;
Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;
Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;
Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика
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