Курс валют у Луцьку станом на 5 квітня





Євро при купівлі становить – 32.70, продажу – 32.90.



Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.12.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 5 квітня 2021 року такий: купівля – 27.75, а продаж – 27.90.Євро при купівлі становить – 32.70, продажу – 32.90.Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.12.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію