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У селищі на Волині через замикання електромережі горів автомобіль

У селищі на Волині через замикання електромережі горів автомобіль
На Волині 4 квітня трапилося 3 пожежі – у Маневичах, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Так, о 08:38 рятувальники ліквідували загорання легкового автомобіля, що, за попередніми даними, трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

Пожежа пошкодила відсік двигуна, лакофарбове покриття капота автомобіля.

А о 20:35 до служби "101" надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі 0,4 га біля села Поничів Володимир-Волинського району. Горіння ліквідували. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

У Ківерцівському районі біля села Вишнів ліквідували пожежу сміття на відкритій території, що, за попередніми даними, трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





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Теги: авто, пожежа
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