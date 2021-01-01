вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу

Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 241 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 14, медпрацівників — 5).

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Одужали за добу – 86 осіб, летальних випадків – 6.

За весь час пандемії в області зареєстрували 48 598 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 457 у дітей та 3 166 у медичних працівників. Одужали 41 376 осіб, з них - 1 928 дітей та 2 791 медичних працівників. 805 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.

Кількість активних хворих – 6 417.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів).

Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 216 працівників закладів освіти.

Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу


За період епідемічного спостереження зареєстрували 52 721 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 240 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 192 225 осіб. За минулу добу обстежили – 332 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 149 та приватними лабораторіями – 118.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 150 263 особи. За минулу добу обстежили — 39 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 39.

Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 7293 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 4 квітня 2021 року щепили 20 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти
Сьогодні, 10:00
На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
Сьогодні, 09:58
Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:40
У селищі на Волині через замикання електромережі горів автомобіль
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку станом на 5 квітня
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Вісім смертей та 490 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
01 квітень, 10:06
Шість смертей та 254 нових інфікованих: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу Шість смертей та 254 нових інфікованих: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
31 березень, 10:06
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
30 березень, 09:25
Повідомили про ситуацію з COVID-19 на Волині за останню добу Повідомили про ситуацію з COVID-19 на Волині за останню добу
29 березень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:18
 0
Відоме ім’я поліцейського, який у Луцьку збив жінку і втік
Сьогодні, 10:15
 0
Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії
Сьогодні, 10:05
 0
Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8