Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:40
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 241 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 14, медпрацівників — 5).
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Одужали за добу – 86 осіб, летальних випадків – 6.
За весь час пандемії в області зареєстрували 48 598 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 457 у дітей та 3 166 у медичних працівників. Одужали 41 376 осіб, з них - 1 928 дітей та 2 791 медичних працівників. 805 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.
Кількість активних хворих – 6 417.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів).
Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 216 працівників закладів освіти.
За період епідемічного спостереження зареєстрували 52 721 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 240 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 192 225 осіб. За минулу добу обстежили – 332 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 149 та приватними лабораторіями – 118.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 150 263 особи. За минулу добу обстежили — 39 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 39.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 7293 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 4 квітня 2021 року щепили 20 осіб.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Одужали за добу – 86 осіб, летальних випадків – 6.
За весь час пандемії в області зареєстрували 48 598 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 457 у дітей та 3 166 у медичних працівників. Одужали 41 376 осіб, з них - 1 928 дітей та 2 791 медичних працівників. 805 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.
Кількість активних хворих – 6 417.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів).
Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 216 працівників закладів освіти.
За період епідемічного спостереження зареєстрували 52 721 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 240 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 192 225 осіб. За минулу добу обстежили – 332 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 149 та приватними лабораторіями – 118.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 150 263 особи. За минулу добу обстежили — 39 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 39.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 7293 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 4 квітня 2021 року щепили 20 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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