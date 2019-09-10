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На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець

На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
На Волині 20-річний військовослужбовець вчинив самогубство.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі.

Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

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Теги: Волинь, Ковельщина, військовослужбовець, самогубство, поліція
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Коментарі 1
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Ніхто на сьогоднішній день при призові в ЗСУ на медичній комісії не робить повноцінного і добросовісного медичного огляду молодих людей, які приходять на призовні пункти з метою проходження срочної служби в українській армії. Видно, що зараз беруть у армію всіх підряд, хворий ти чи не хворий, мох та болото. Від того і почастішали випадки самогубства у ЗСУ через застосування військової автоматичної зброї.
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