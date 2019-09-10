На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець





Про це



Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі.



Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

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