На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
Сьогодні, 09:58
На Волині 20-річний військовослужбовець вчинив самогубство.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі.
Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі.
Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ніхто на сьогоднішній день при призові в ЗСУ на медичній комісії не робить повноцінного і добросовісного медичного огляду молодих людей, які приходять на призовні пункти з метою проходження срочної служби в українській армії. Видно, що зараз беруть у армію всіх підряд, хворий ти чи не хворий, мох та болото. Від того і почастішали випадки самогубства у ЗСУ через застосування військової автоматичної зброї.
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