Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти
Сьогодні, 10:00
Валерій та Іванна Олексюки із села Дорогиничі Володимир-Волинського району вирощують овочі і квіти.
Про це пише газета Волинь.
"Зараз якраз сіємо баклажани. У ящики закладаємо плівку, щоб земля не просипалася і щоб затримати вологу. Ґрунт робимо самі. По-перше, його не накупуєшся. По-друге, нема у продажу належної якості. Колись був колгосп, гній кагатували і згортали разом із землею. Тепер цей ґрунт і використовуємо. Він має хорошу структуру. Як би я його не стискав, він розсипається. Якщо ж готувати новий, то треба брати у рівних пропорціях дернову землю, перегній і пісок. Бажано робити це на осінь, щоб перележав зиму, а вже тоді використовувати", — каже Валерій.
Якщо раніше Олексюки топили теплицю у перший тиждень березня, то цього року затяжна весна змістила терміни. Тож значно пізніше почали готувати простір для розсади.
Хоча в іншій теплиці, яка не опалюється, вже посходили редиска та цибуля. Обидві культури накриті агроволокном. Воно добре пропускає воду при поливі, але не дає швидко їй випаровуватися. До того ж оберігає від морозів. Адже ночі нині ще з приморозками.
Окрім овочів, Олексюки взялися плекати петунії та хризантеми (минулоріч їх посіяли п’ять сортів). Квіти сподобалися господареві, бо мають інші терміни готовності, аніж овочі. Та й з точки зору розширення асортименту це явний плюс.
"Намагаємося вирощувати усю городину: помідори, перець, огірки, редиску, цибулю. Спробували сіяти петунії. На ці квіти попит завжди є. Спочатку використовували наше насіння, але діло йшло погано. Потім узяв дорожче й одразу видно, як рослини рясно посходили. Минулоріч спробували посадити савойську капусту. Навіть не думав, що вона так добре зберігатиметься. Ще тиждень тому взяв із льоху тугу головку", — зізнається Валерій.
Але найбільше таки любить доглядати помідори. Щороку родина висаджує у відкритий ґрунт 4–5 тисяч кущів.
"За ними цікавіше спостерігати. Особливо, якщо вони високорослі. В теплиці саджу наші сорти, а у відкритий ґрунт — голландські. «Голландці» смачні, більше підходять для консервування, бо тверді, транспортабельні. А на салат — краще українські. Дуже мені сподобався гібрид Тарасенка 2. Має невеликий плід, приблизно 50–70 г, але на гроні може бути 30–40 штук загальною вагою 2,5–3 кг", — каже городник
А от з баклажанами минулоріч вийшов казус: їх знищили колорадські жуки. Довелося Валерію купувати розсаду. Він помітив, що ці шкідники охочіше їдять синенькі, аніж картоплю чи томати. Бо останні мають жорсткі стебла, а баклажани — ніжні.
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Про це пише газета Волинь.
"Зараз якраз сіємо баклажани. У ящики закладаємо плівку, щоб земля не просипалася і щоб затримати вологу. Ґрунт робимо самі. По-перше, його не накупуєшся. По-друге, нема у продажу належної якості. Колись був колгосп, гній кагатували і згортали разом із землею. Тепер цей ґрунт і використовуємо. Він має хорошу структуру. Як би я його не стискав, він розсипається. Якщо ж готувати новий, то треба брати у рівних пропорціях дернову землю, перегній і пісок. Бажано робити це на осінь, щоб перележав зиму, а вже тоді використовувати", — каже Валерій.
Якщо раніше Олексюки топили теплицю у перший тиждень березня, то цього року затяжна весна змістила терміни. Тож значно пізніше почали готувати простір для розсади.
Хоча в іншій теплиці, яка не опалюється, вже посходили редиска та цибуля. Обидві культури накриті агроволокном. Воно добре пропускає воду при поливі, але не дає швидко їй випаровуватися. До того ж оберігає від морозів. Адже ночі нині ще з приморозками.
Окрім овочів, Олексюки взялися плекати петунії та хризантеми (минулоріч їх посіяли п’ять сортів). Квіти сподобалися господареві, бо мають інші терміни готовності, аніж овочі. Та й з точки зору розширення асортименту це явний плюс.
"Намагаємося вирощувати усю городину: помідори, перець, огірки, редиску, цибулю. Спробували сіяти петунії. На ці квіти попит завжди є. Спочатку використовували наше насіння, але діло йшло погано. Потім узяв дорожче й одразу видно, як рослини рясно посходили. Минулоріч спробували посадити савойську капусту. Навіть не думав, що вона так добре зберігатиметься. Ще тиждень тому взяв із льоху тугу головку", — зізнається Валерій.
Але найбільше таки любить доглядати помідори. Щороку родина висаджує у відкритий ґрунт 4–5 тисяч кущів.
"За ними цікавіше спостерігати. Особливо, якщо вони високорослі. В теплиці саджу наші сорти, а у відкритий ґрунт — голландські. «Голландці» смачні, більше підходять для консервування, бо тверді, транспортабельні. А на салат — краще українські. Дуже мені сподобався гібрид Тарасенка 2. Має невеликий плід, приблизно 50–70 г, але на гроні може бути 30–40 штук загальною вагою 2,5–3 кг", — каже городник
А от з баклажанами минулоріч вийшов казус: їх знищили колорадські жуки. Довелося Валерію купувати розсаду. Він помітив, що ці шкідники охочіше їдять синенькі, аніж картоплю чи томати. Бо останні мають жорсткі стебла, а баклажани — ніжні.
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