Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії

Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталось це у італійській Вероні.



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У італійській Вероні відбулася міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних. Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом.



"Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – написала спортсменка.



Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Лучанка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-річна лучанказдобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталось це у італійській Вероні.Про це інформує 24 канал У італійській Вероні відбулася міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних. Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом."Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – написала спортсменка.Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Лучанка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).

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