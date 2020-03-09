Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії
Сьогодні, 10:05
28-річна лучанка Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталось це у італійській Вероні.
Про це інформує 24 канал.
У італійській Вероні відбулася міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних. Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом.
"Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – написала спортсменка.
Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Лучанка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).
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Про це інформує 24 канал.
У італійській Вероні відбулася міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних. Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом.
"Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – написала спортсменка.
Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Лучанка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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