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Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії

Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії
28-річна лучанка Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталось це у італійській Вероні.

Про це інформує 24 канал.

У італійській Вероні відбулася міжнародна гонка Verona MTB International. Українській спортсменці не було рівних. Чотириразова чемпіонка світу випередила представниць Італії та Чехії, які посіли друге та третє місця відповідно. 28-річна Яна Беломоїна виграла свою першу золоту медаль у цьому 2021 році. Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом.

"Перша перемога в 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – написала спортсменка.

Цікаво, що два тижні тому в Австрії Беломоїна вже підіймалась на п'єдестал на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy (25.5 км). Лучанка посіла другу сходинку з часом (1:28.51). Від першого місця її відділили 2 хвилини 24 секунди. Тоді звитягу святкувала спортсменка з Австрії Мона Міттервальнер (1:26.27).

Лучанка Беломоїна виборола «золото» на міжнародних змаганнях в Італії



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Теги: спорт, Яна Беломоїна
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