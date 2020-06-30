На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:18
Під час тренувань з мотокросу у місті Рожище травмувався один зі спортсменів.
Неприємність трапилась 3 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.
Чоловіка 1986 року народження госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, йому зробили операцію.
Як повідомили на сторінці Мотокрос Рожище, травмувався Олександр Зайчук. Станом на 5 квітня йому потрібна допомога донорів. Охочі допомогти можуть зателефонувати за номером: 097 500 76 02 (Олександр Носко).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неприємність трапилась 3 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.
Чоловіка 1986 року народження госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, йому зробили операцію.
Як повідомили на сторінці Мотокрос Рожище, травмувався Олександр Зайчук. Станом на 5 квітня йому потрібна допомога донорів. Охочі допомогти можуть зателефонувати за номером: 097 500 76 02 (Олександр Носко).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:18
Відоме ім’я поліцейського, який у Луцьку збив жінку і втік
Сьогодні, 10:15
Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти
Сьогодні, 10:00
На Волині застрелився 20-річний військовослужбовець
Сьогодні, 09:58