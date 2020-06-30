На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні





Неприємність трапилась 3 квітня. Про це



Чоловіка 1986 року народження госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, йому зробили операцію.



Як повідомили на сторінці Мотокрос Рожище, травмувався Олександр Зайчук. Станом на 5 квітня йому потрібна допомога донорів. Охочі допомогти можуть зателефонувати за номером: 097 500 76 02 (Олександр Носко).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час тренувань з мотокросу у місті Рожище травмувався один зі спортсменів.Неприємність трапилась 3 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.Чоловіка 1986 року народження госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, йому зробили операцію.Як повідомили на сторінці Мотокрос Рожище, травмувався. Станом на 5 квітня йому потрібна допомога донорів. Охочі допомогти можуть зателефонувати за номером: 097 500 76 02 ().

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