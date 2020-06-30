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На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні

На Волині під час змагань з мотокросу травмувався спортсмен, чоловік – у лікарні
Під час тренувань з мотокросу у місті Рожище травмувався один зі спортсменів.

Неприємність трапилась 3 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.

Чоловіка 1986 року народження госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні, йому зробили операцію.

Як повідомили на сторінці Мотокрос Рожище, травмувався Олександр Зайчук. Станом на 5 квітня йому потрібна допомога донорів. Охочі допомогти можуть зателефонувати за номером: 097 500 76 02 (Олександр Носко).

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Теги: мотокрос, травма, чоловік
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