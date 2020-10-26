У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 177 ліжок із 197
Сьогодні, 10:59
Сьогодні, 5 квітня, зранку у боголюбському госпіталі знову побільшало пацієнтів хворих на коронавірус.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Згідно з інформацією, яку надала медична директорка ковідного шпиталю в Боголюбах Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Скальська, зранку там перебувало 177 пацієнтів.
Зауважимо, що донедавна це була максимальна кількість місць, на які був розрахований стаціонар з початку пандемії. Нині – це майже 90% з усіх 197 ліжок.
Важких хворих – 79 або майже 45%, 8 з них – майже 5% – у реанімації, половина з яких у критичному стані. 2 – під апаратами штучної вентиляції легень. 147 пацієнтів, або 83%, потребують великих потоків кисню. Поступило у медзаклад за останню добу 4 хворих.
Тож лікарі застерігають бути обачними і не нехтувати жодним із правил безпеки, адже місць стає все менше, а кількість хворих різко зростає.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Згідно з інформацією, яку надала медична директорка ковідного шпиталю в Боголюбах Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Скальська, зранку там перебувало 177 пацієнтів.
Зауважимо, що донедавна це була максимальна кількість місць, на які був розрахований стаціонар з початку пандемії. Нині – це майже 90% з усіх 197 ліжок.
Важких хворих – 79 або майже 45%, 8 з них – майже 5% – у реанімації, половина з яких у критичному стані. 2 – під апаратами штучної вентиляції легень. 147 пацієнтів, або 83%, потребують великих потоків кисню. Поступило у медзаклад за останню добу 4 хворих.
Тож лікарі застерігають бути обачними і не нехтувати жодним із правил безпеки, адже місць стає все менше, а кількість хворих різко зростає.
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