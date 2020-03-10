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У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО

У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
У Ковельському районі поліція з’ясовує факт незаконної порубки лісу.

Так, ввечері, 2 квітня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу незаконну порубку лісу поблизу села Тойкут. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У лісі правоохоронці виявили автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив 33 соснових колод. За кермом перебував 29-річний житель Ковельського району. Походження деревини водій не пояснив.

Окрім цього, під час огляду місцевості поліцейські виявили трактор МТЗ-80, на причепі якого знаходилось 50 колод деревини.

Обидва транспортні засоби та лісопродукцію правоохоронці вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: ліс, дерева, Тойкут, затримання
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