У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО

У Ковельському районі поліція з’ясовує факт незаконної порубки лісу.Так, ввечері, 2 квітня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу незаконну порубку лісу поблизу села Тойкут. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У лісі правоохоронці виявили автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив 33 соснових колод. За кермом перебував 29-річний житель Ковельського району. Походження деревини водій не пояснив.Окрім цього, під час огляду місцевості поліцейські виявили трактор МТЗ-80, на причепі якого знаходилось 50 колод деревини.Обидва транспортні засоби та лісопродукцію правоохоронці вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.