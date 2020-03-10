У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У Ковельському районі поліція з’ясовує факт незаконної порубки лісу.
Так, ввечері, 2 квітня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу незаконну порубку лісу поблизу села Тойкут. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У лісі правоохоронці виявили автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив 33 соснових колод. За кермом перебував 29-річний житель Ковельського району. Походження деревини водій не пояснив.
Окрім цього, під час огляду місцевості поліцейські виявили трактор МТЗ-80, на причепі якого знаходилось 50 колод деревини.
Обидва транспортні засоби та лісопродукцію правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Так, ввечері, 2 квітня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу незаконну порубку лісу поблизу села Тойкут. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У лісі правоохоронці виявили автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив 33 соснових колод. За кермом перебував 29-річний житель Ковельського району. Походження деревини водій не пояснив.
Окрім цього, під час огляду місцевості поліцейські виявили трактор МТЗ-80, на причепі якого знаходилось 50 колод деревини.
Обидва транспортні засоби та лісопродукцію правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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