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На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля

На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля
Через аварію з ліфтом, яка трапилася на шахті №9 міста Нововолинськ, гірники призупинили видобування вугілля.

Про це розповів Суспільному директор шахти Володимир Юрків.

Гірники лише відкачують воду з шахти.

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Наразі кліть, якою спускалися в забій шахтарі – опломбована. Як розповів директор копальні, під час аварії нею спускалися під землю 11 гірників. Чоловіки заступали на зміну. 38 гірників, на той момент, вже були у забої.

Гірники мали спуститись на глибину 460 метрів. Яку відстань кліть пролетіла та чому не загальмувала – з'ясовують. Як повідомили в нацполіції Волині, за фактом аварії на копальні відкрили кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі відомо, що до учасників аварії, працівники гірничо-рятувальної служби спустилися тим самим ліфтом. Усіх травмованих та 38 гірників, які вже були під землею, підняли на гору.

Нагадаємо, 4 квітня, орієнтовно о 20:00 на шахті №9 кабіна ліфту, який спускав гірників під землю, на великій швидкості опустилася на забій. Внаслідок аварії ушпиталили дев'ятьох гірників.


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Теги: шахтарі, Нововолинськ, постраждалі
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