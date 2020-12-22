На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля





Про це розповів Володимир Юрків.



Гірники лише відкачують воду з шахти.



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Наразі кліть, якою спускалися в забій шахтарі – опломбована. Як розповів директор копальні, під час аварії нею спускалися під землю 11 гірників. Чоловіки заступали на зміну. 38 гірників, на той момент, вже були у забої.



Гірники мали спуститись на глибину 460 метрів. Яку відстань кліть пролетіла та чому не загальмувала – з'ясовують. Як повідомили в нацполіції Волині, за фактом аварії на копальні відкрили кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.



Наразі відомо, що до учасників аварії, працівники гірничо-рятувальної служби спустилися тим самим ліфтом. Усіх травмованих та 38 гірників, які вже були під землею, підняли на гору.



Нагадаємо, 4 квітня, орієнтовно о 20:00 на шахті №9 кабіна ліфту, який спускав гірників під землю, на великій швидкості опустилася на забій. Внаслідок аварії ушпиталили дев'ятьох гірників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію з ліфтом , яка трапилася на шахті №9 міста Нововолинськ, гірники призупинили видобування вугілля.Про це розповів Суспільному директор шахтиГірники лише відкачують воду з шахти.Наразі кліть, якою спускалися в забій шахтарі – опломбована. Як розповів директор копальні, під час аварії нею спускалися під землю 11 гірників. Чоловіки заступали на зміну. 38 гірників, на той момент, вже були у забої.Гірники мали спуститись на глибину 460 метрів. Яку відстань кліть пролетіла та чому не загальмувала – з'ясовують. Як повідомили в нацполіції Волині, за фактом аварії на копальні відкрили кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.Наразі відомо, що до учасників аварії, працівники гірничо-рятувальної служби спустилися тим самим ліфтом. Усіх травмованих та 38 гірників, які вже були під землею, підняли на гору.Нагадаємо, 4 квітня, орієнтовно о 20:00 на шахті №9 кабіна ліфту, який спускав гірників під землю, на великій швидкості опустилася на забій. Внаслідок аварії ушпиталили дев'ятьох гірників.

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