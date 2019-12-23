Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік





Про це



Близько 22 години, вчора, 4 квітня, до поліції звернувся 57-річний житель одного із сіл Ковельського району. Він повідомив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Opel Vivaro, що був припаркований на узбіччі, неподалік будинку.



З’ясувалося, що зловмисник на викраденому авто в’їхав у паркан та, залишивши транспортний засіб, втік з місця автопригоди.



Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний односелець заявника. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд чи іншого майна) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного) КУпАП.



Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушнику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, керуючи викраденим автомобілем, спричинив ДТП та втік з місця події.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Близько 22 години, вчора, 4 квітня, до поліції звернувся 57-річний житель одного із сіл Ковельського району. Він повідомив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Opel Vivaro, що був припаркований на узбіччі, неподалік будинку.З’ясувалося, що зловмисник на викраденому авто в’їхав у паркан та, залишивши транспортний засіб, втік з місця автопригоди.Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний односелець заявника. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд чи іншого майна) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного) КУпАП.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушнику.

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