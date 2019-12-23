вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік

Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік
Волинянин, керуючи викраденим автомобілем, спричинив ДТП та втік з місця події.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Близько 22 години, вчора, 4 квітня, до поліції звернувся 57-річний житель одного із сіл Ковельського району. Він повідомив, що невідомий незаконно заволодів його автомобілем Opel Vivaro, що був припаркований на узбіччі, неподалік будинку.

З’ясувалося, що зловмисник на викраденому авто в’їхав у паркан та, залишивши транспортний засіб, втік з місця автопригоди.

Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний односелець заявника. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження дорожніх споруд чи іншого майна) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного) КУпАП.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушнику.

Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадене авто, аварія, Ковельський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 11:34
На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля
Сьогодні, 11:32
У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 177 ліжок із 197
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО
09 березень, 11:00
Троє жінок постраждали у аварії в Ковельському районі Троє жінок постраждали у аварії в Ковельському районі
09 березень, 10:21
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
23 грудень, 2019, 11:26
На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина На трасі Луцьк-Ковель автівка зіткнулась з підводою: загинула одна людина
23 грудень, 2019, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
 0
Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 11:34
 0
На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля
Сьогодні, 11:32
 0
У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 177 ліжок із 197
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8