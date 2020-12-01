вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО

На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували на Рівненщині збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка. Якісно зроблені підробки не ідентифікував навіть пристрій для перевірки грошей.

Про це повідомляє СБУ у Рівненській області.

За попередніми даними слідства, ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в «одні» руки.

Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах фігурантів кримінального провадження, виявили і вилучили:
- чисті бланки паспортів громадян України;
- дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;
- печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;
- майже 7 кг бурштину-сирцю;
- велику суму готівки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 199 і ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, слідчими УСБУ в Рівненській області двом фігурантам уже повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.

Тривають слідчі дії. Наразі встановлюються джерела походження підробленої валюти та особи, причетні до її виготовлення і реалізації.

Блокування протиправної діяльності проводилось співробітниками УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, Волинь, фальшива валюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 11:34
На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля
Сьогодні, 11:32
У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:15
У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 177 ліжок із 197
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
Волинь і Рівненщина отримали від держави 20 мільйонів на сироваріння Волинь і Рівненщина отримали від держави 20 мільйонів на сироваріння
31 березень, 08:35
Судитимуть жительку Рівненщини, яка займалася сутенерством у Луцьку Судитимуть жительку Рівненщини, яка займалася сутенерством у Луцьку
17 лютий, 13:00
Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині
01 грудень, 2020, 11:36
«Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО «Червона» карантинна зона: поліція зупиняє автобуси, які курсують через Луцьк. ВІДЕО
05 серпень, 2020, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО
Сьогодні, 11:53
 0
Волинянин на викраденому авто спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 11:34
 0
На шахті, де травмувалися волинські гірники, призупинили видобування вугілля
Сьогодні, 11:32
 0
У Ковельському районі затримали вантажівку і трактор, якими вивозили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
У коронавірусному шпиталі в Боголюбах зайняті 177 ліжок із 197
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8