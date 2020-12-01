На Волині ділки збували великі суми фальшивої валюти. ФОТО





Про це



За попередніми даними слідства, ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в «одні» руки.



Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах фігурантів кримінального провадження, виявили і вилучили:

- чисті бланки паспортів громадян України;

- дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;

- печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;

- майже 7 кг бурштину-сирцю;

- велику суму готівки.



У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 199 і ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, слідчими УСБУ в Рівненській області двом фігурантам уже повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.



Тривають слідчі дії. Наразі встановлюються джерела походження підробленої валюти та особи, причетні до її виготовлення і реалізації.



Блокування протиправної діяльності проводилось співробітниками УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували на Рівненщині збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка. Якісно зроблені підробки не ідентифікував навіть пристрій для перевірки грошей.Про це повідомляє СБУ у Рівненській області.За попередніми даними слідства, ділки на території Рівненської та Волинської областей займались збутом готових фальшивих банкнот за 50% від номінальної вартості євро. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки, а збут здійснювали великими партіями, не менше 10 тисяч євро в «одні» руки.Під час 9 обшуків, проведених за місцем проживання та в автотранспортних засобах фігурантів кримінального провадження, виявили і вилучили:- чисті бланки паспортів громадян України;- дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;- печатки і штампи державних установ із ознаками підробки;- майже 7 кг бурштину-сирцю;- велику суму готівки.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 199 і ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, слідчими УСБУ в Рівненській області двом фігурантам уже повідомили про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.Тривають слідчі дії. Наразі встановлюються джерела походження підробленої валюти та особи, причетні до її виготовлення і реалізації.Блокування протиправної діяльності проводилось співробітниками УСБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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