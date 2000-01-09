Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 6 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Церква, с.Охнівкавул. Зелена,Жовтнева 1-122. 09:00-17:00с.Охнівкавул. Лугова3. 09:00-17:00с.Діхтіввул. Берегова 1, Шахтарська 1-35, 2-324. 09:00-17:00ФОП Щурук ПП Володимирівка ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ АЗС-10Соціальний гуртожиток, Львівська політехніка, котельня, КНС, з-д Мікроклімат с.Володимирівкам.ВОЛ-ВОЛИНСЬКвул. Луцька 221, 229, 231, 235, 239, 241, 247, 2515. 09:00-17:00м.Вол-Волинськвул. Богуна 22-56,35-61, Курбаса, Левицького, Основяненка, Поповича, Філатова6. ПЛ-0,4 кВЛ-1,Л-2КТП-165 09:00-17:00 с.Красноставвул. Вигінська7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 с.Русніввул. Набережна22-548. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Русніввул. Березова 2-8, 1, 5, 13, Набережна 1-3, 2-201. 9:00-17:00с.Мирне вул.Леніна, Набережна2. 9:00-17:00Церква с.Марковичі вул.Луцька, Набережна1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-79 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Грушів2. ПЛ-10кВ Л46-03 до ЛР-99 і ВН-3 в ком.4 ЗТП-102 для ремонту ПР-10 ЩТП-150 10:00 – 17:00 БК с.ЖашковичіДитсадок ЖашковичіЖашковичі школаМагазин с.ЖашковичіМагазин с.ЖашковичіФАП с.ЖашковичіМлин с.ЖашковичіМ-н с.Волиця КолонаСклад с.Волиця КолонаСтолярний цехс.Волиця КолонаСклад мінеральнихдобрив с.К.Волиця с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна, с.Жашковичі, с.Волиця (Колона)3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазинФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"Бортнівська початкова школаФАП с. БортнівФОП Ткачук В.М. Пилорама с.БужанкаТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. БужанкаТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- БужанкаФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.БужанкаФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-БужанкаФОП Харко В.С. Приміщення млина с.БужанкаПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.БужанкаФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.БужанкаФАП с.-БужанкаФОП МАРИНЮК О.В. МайстерняФОП Гонський Ю.В. Ферма с.ВерхнівФОП Дудік Д.О. Приміщення молочногоблоку с.-ВерхнівФГ "АРК" Свинарник с.-ВерхнівВерхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 .Л-4 КТП-41 09:00-17:00 Магазин(сільпо Пнівне) с.Воєгоще вул.Ценральна, Ветеранів2. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-17:00 Медпункт, АТС,сільська рада, церква, пошта, бар ФО Заєць Л.І. с.Верхи вул.Глинянка3. КТП-201 09:00-17:00 Бар(сильпо Пнівне),магазини ФО Соловянчиків О.Б. с.Тоболи вул.Центральна, Янівська4. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-44 09:00-17:00 Магазин ФО Чмух В.В, с.Воєгоще вул.Зарічна5. КТП-220 09:00-17:00 БК.сільська рада, школа, дисадок, АТС, ФАП, магазин сільповський, ФО Драпа А. с.Карасин вул.Молодіжна, Шевченка1. 8:30-17:00с.Грем'ячевул.1-го Травня, вул.Перемоги, вул.Новосілівська2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 Олицьке споживче товариствоСільська рада ХорлупиСвято-Василівська громада УПЦ КПФОП Збагерський Сергій Антонович с.Хорлупивул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/,с.Хорлупи3. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холиська (Щорса),буд.1-304. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачневул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,335. ПЛ0,4 кВ від КТП-289 8:30-17:00 с. Мительно6. ПЛ-10 кВ Л 84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` (Йоганів)7. ПЛ-10 кВ Л 84-02 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство (магазин)Сільська рада Хорлупи (клуб,контора,пошта)Свято-Василівська громада УПЦ КП (церква)ФОП Збагерський Сергій Антонович (торговий кіоск)СТзОВ "Романів" (бригада)Відділ освіти (школа)ПАТ "Укртелеком" (АТС)ФОП Мазур Світлана Євгенівна (торговий кіоск)ФГ Слушаєва В.В. (господарське приміщення)СВГК `Весна` (бригада) с.Хорлупивул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/, вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/,вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/8. ПЛ-10 кВ Л 84-06 8:30-17:00 ЦеркваФОП Запоточна Лілія Йосипівна (торговий кіоск)КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)Олицьке споживче товариство (магазин)Молитовний будинок ХВЄВідділ освіти Ківерцівської РДА (школа с. Котів)Відділ освіти (дитячий садок с. Котів)ДТГО "Львівська залізниця " (переїзд «пальче 282км»)СГОК "Котів" (тракторна бригада, контора) с.Котіввул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24, вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/, вул.17-го Вересня,буд.1-23/непарні/,2-18/парні/, вул.Перемоги,1-15,1.9:00-17:00Любитівська сільська рада с.Воля Любитівська2. ПЛ-0,4кВ від КТП-189:00-17:00Голобська селищна рада с.Дарівка3. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"Ковельське МТМОДубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ "Облапське"Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.КрасноволяФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.ВПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філія с.Городищес.Красноволям.Ковельс.Гредьки4.ПС 35/10»Любитів»(ТП-378; ТП-7; ТП-8; ТП-614; ТП-32; ТП-10; ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689)9:00-17:00Дрозднівська сільська радаКовельське МТМОВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»ТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяВідділ освіти Ковельської районної державноїАдміністраціїТзОВ "ВІРА-1Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.ММале ПП "Пролісок"Релігійна громада Святителя Петра МогилиЛюбитівська сільська радаУкраїнське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Дроздніс.Воля Любитівська1. 9.00-17.00с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська1. 9:00-17:00вул.Роксоланивул.Теремнівська 40-48вул. Мисливська (частково)2.Ремонт09:00-12:00Київська площа 11Дитячий садок №7 вв №1Вопак вв №1Бойлерна вв№ 1Державна наторіальна кантораПоліклініка №1 вв 1Аптека Волинь фармПоліклініка №1 вв 1 освітленняБібліотекаКонцентратор АТС Укртелеком вв №1ТзОВ Факторія1. 09:30-17:00СГПП "Рать" (контора) с.Коршів вул.Зелена, Польова2. 10:00-17:00Полонківське споживче т-во – магазин в с. Коршовець, магазин в с. Лучиціс. Коршовець – ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дит.садокФАП с .Вербяїв,ТзОВ Мрія Старосілля» - бригада 1Церква с. ЛучиціФАП с. ЛучиціСадівниче т-во «Промінь» - дачіФОП Момот П.В. – пташник с.Коршовець, вул Квітнева, Садовас. Вербяїв, вул.Дружби, Луговас. Мстишин, вул.Церковнас. Лучиці, вул.Колгоспна, Першотравнева, Квітневас.Новостав, вул.Шевченка, Набережна3. КТП-594 10:00-17:00 - с.Г. Полонка вул.Весела, Весняна, Зоряна, Серпнева4. КТП-188 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. БотинФАП с. Ботин5. КТП-183 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. Новокотів6. КТП-187 10:00-16:00СТзОВ «Романів» - млин в с. Романів с.Романів, вул.Млинська1. 9:00 - 18:00ТзОВ "СЕОЛ"м.Любомль вул.Машівська, Залізнична пров.Машівський2. 9:00-18:00с.Висоцьк3. 9:00-18:00ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА"Сільська Рада с.СвітязьФОП Марчук Леся МиколаївнаФОП Гайдук Галина ЙосипівнаФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Незалежності, Жовтнева4. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.СвітязьФОП Бучман Марія ПетрівнаВол.обласне мисл-рибальське вир.п-воБаза відпочинку СБУТовариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер" с.Світязь вул.Набережна пров.Набережний, Монастирський5. ПЛ-0.4 КТП-345 9:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Світязь вул.Жовтнева6. ПЛ-0.4 КТП-471 9:00-18:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Смт.Шацьквул.Л.Українки, В.Стуса, Волі пров.Волі1. 10:00-17:00с.Мукошин (Частково)2. 10:00-17:00КП «Ринок»; ФОП Хомич О.І. «Світлофор»; Гуртожиток НВК; Перукарня «Руслана»; Магазин «Надія»; Шкільні приміщення; Любешівська районна рада; Магазин «Єва»; Ресторан; Магазин «Електрон» ; Магазин «Вілга»; Шукалович Є.В. магазин; Супермаркет «Екомаркет»; смт.Любешів ( вул.Бреська;вул.Незалежності; вул.Шолохова;вул.Січових Стрільців; Островського.)1. 10:00-17:00ФОП Сокол В.М., ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с.Велика Ведмежка2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2 10:00-17:00 с.Прилісне3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-321 09:00-20:00 ФОП Матвійчук Олександр Ананійович (цех), ФО Наджарян Віктор Каренович (сіносховище). с.Велика Яблунька4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничне»), "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с.Оконськ1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-43 9:00-17:00 м. Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін ФОП Тимощук,ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16 м.Нововолинськ: вул..Центральна 1-7,Будятичі 10.12, Садова 10, Шухевича 118,2. ПЛ-0,4 Л-6 від ЗТП-5 09:00-17:00 Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайовичм-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівнам-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильовичм-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївнам-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївнам-н Дніпро "М" вул.Шахтарська 1Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівнам-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Івановичм-н Грінка Шахтарська 1м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м.Нововолинськ: вул.Св.Володимира 26-30вул.Шахтарська 1, 3; бульвар. Шевченка 253. ЗТП-40 09:00-17:00 пральння НЦМЛстоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович; кухня МСЧ; швидка допомога; пральння НЦМЛкухня МСЧавтоклав, стара пральннявул.освітленням-н автозапчастини Світла,16 Барабаш Віктор Васильович м.Нововолинськвул.Героїв УПА, вул.Зелена 1-15, 2-14, 16авул.Дружби 31-41, вул.Світла 1-37,2-32 б.1.9:00-17:00Фізична особа - підприємець Маковецький Іван ГригоровичФізична особа - підприємець Мимшук Станіслав МиколайовичЦерква с.М.-РічицькіФАП с.М-РічицькіФізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна с.М.Річицькі2. КТП-25410:00-16:00Фізична особа-підприємець Лук'янюк Володимир Григорович с.Конище3. КТП-27510:00-17:00ФАП с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь ГригоровичКаса с.ЗамшаниАдмінбуд Замшанис.Замшани вул.Вишнева , Л.Українки4. 9:30-16:30с.Заболоття х.Протириби вул.Пушкіна1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні).2. 9:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церкваФ/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,5.ПЛ-0,4кВ ТП-360019:00-17:00 с.Копачівка,вул. Рожищенська, 55-87,6.ПЛ-0,4кВ ТП-360719:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова40-76(парні)7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,16-67.8.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9.КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ РожищеМагазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8 (парні), Хмельова, Ковельська,1-151. 9:30-16:00с.ДубечноХ-р Тараси1. ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби2. ПЛ-10кВ Л-25-03КТП-327КТП-258ЩТП-247КТП-192КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,3. ПЛ-0,4кВКТП-6 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик- магазин с.Мировичі4. ПЛ-0,4кВКТП-236 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – магазин, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, СВК «Слава»- контора, пекарня, школа, пошта, АТС, церква с.Маковичі вул.Перемоги, Майструка