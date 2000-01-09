Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 6 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Церква, с.Охнівка
вул. Зелена,
Жовтнева 1-12
2. 09:00-17:00
с.Охнівка
вул. Лугова
3. 09:00-17:00
с.Діхтів
вул. Берегова 1, Шахтарська 1-35, 2-32
4. 09:00-17:00
ФОП Щурук ПП Володимирівка ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ АЗС-10
Соціальний гуртожиток, Львівська політехніка, котельня, КНС, з-д Мікроклімат с.Володимирівка
м.ВОЛ-ВОЛИНСЬК
вул. Луцька 221, 229, 231, 235, 239, 241, 247, 251
5. 09:00-17:00
м.Вол-Волинськ
вул. Богуна 22-56,35-61, Курбаса, Левицького, Основяненка, Поповича, Філатова
6. ПЛ-0,4 кВ
Л-1,Л-2
КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав
вул. Вигінська
7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна22-54
8. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Березова 2-8, 1, 5, 13, Набережна 1-3, 2-20
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
2. 9:00-17:00
Церква с.Марковичі вул.Луцька, Набережна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-79 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Грушів
2. ПЛ-10кВ Л46-03 до ЛР-99 і ВН-3 в ком.4 ЗТП-102 для ремонту ПР-10 ЩТП-150 10:00 – 17:00 БК с.Жашковичі
Дитсадок Жашковичі
Жашковичі школа
Магазин с.Жашковичі
Магазин с.Жашковичі
ФАП с.Жашковичі
Млин с.Жашковичі
М-н с.Волиця Колона
Склад с.Волиця Колона
Столярний цех
с.Волиця Колона
Склад мінеральних
добрив с.К.Волиця с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна, с.Жашковичі, с.Волиця (Колона)
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазин
ФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"
Бортнівська початкова школа
ФАП с. Бортнів
ФОП Ткачук В.М. Пилорама с.Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- Бужанка
ФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.Бужанка
ФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-Бужанка
ФОП Харко В.С. Приміщення млина с.Бужанка
ПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.Бужанка
ФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.Бужанка
ФАП с.-Бужанка
ФОП МАРИНЮК О.В. Майстерня
ФОП Гонський Ю.В. Ферма с.Верхнів
ФОП Дудік Д.О. Приміщення молочного
блоку с.-Верхнів
ФГ "АРК" Свинарник с.-Верхнів
Верхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 .Л-4 КТП-41 09:00-17:00 Магазин(сільпо Пнівне) с.Воєгоще вул.Ценральна, Ветеранів
2. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-17:00 Медпункт, АТС,сільська рада, церква, пошта, бар ФО Заєць Л.І. с.Верхи вул.Глинянка
3. КТП-201 09:00-17:00 Бар(сильпо Пнівне),
магазини ФО Соловянчиків О.Б. с.Тоболи вул.Центральна, Янівська
4. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-44 09:00-17:00 Магазин ФО Чмух В.В, с.Воєгоще вул.Зарічна
5. КТП-220 09:00-17:00 БК.сільська рада, школа, дисадок, АТС, ФАП, магазин сільповський, ФО Драпа А. с.Карасин вул.Молодіжна, Шевченка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Грем'яче
вул.1-го Травня, вул.Перемоги, вул.Новосілівська
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство
Сільська рада Хорлупи
Свято-Василівська громада УПЦ КП
ФОП Збагерський Сергій Антонович с.Хорлупи
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/,с.Хорлупи
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачне
вул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-289 8:30-17:00 с. Мительно
6. ПЛ-10 кВ Л 84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` (Йоганів)
7. ПЛ-10 кВ Л 84-02 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство (магазин)
Сільська рада Хорлупи (клуб,контора,пошта)
Свято-Василівська громада УПЦ КП (церква)
ФОП Збагерський Сергій Антонович (торговий кіоск)
СТзОВ "Романів" (бригада)
Відділ освіти (школа)
ПАТ "Укртелеком" (АТС)
ФОП Мазур Світлана Євгенівна (торговий кіоск)
ФГ Слушаєва В.В. (господарське приміщення)
СВГК `Весна` (бригада) с.Хорлупи
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/, вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/,
вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/
8. ПЛ-10 кВ Л 84-06 8:30-17:00 Церква
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна (торговий кіоск)
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)
Олицьке споживче товариство (магазин)
Молитовний будинок ХВЄ
Відділ освіти Ківерцівської РДА (школа с. Котів)
Відділ освіти (дитячий садок с. Котів)
ДТГО "Львівська залізниця " (переїзд «пальче 282км»)
СГОК "Котів" (тракторна бригада, контора) с.Котів
вул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24, вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/, вул.17-го Вересня,буд.1-23/непарні/,2-18/парні/, вул.Перемоги,1-15,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Любитівська сільська рада с.Воля Любитівська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-18
9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Дарівка
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО
Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
ПС 35/10»Любитів»
(ТП-378; ТП-7; ТП-8; ТП-614; ТП-32; ТП-10; ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689)
9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
ТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
ТзОВ "ВІРА-1
Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Мале ПП "Пролісок"
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Любитівська сільська рада
Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Дроздні
с.Воля Любитівська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
вул.Роксолани
вул.Теремнівська 40-48
вул. Мисливська (частково)
2.
Ремонт
09:00-12:00
Київська площа 11
Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1
Бойлерна вв№ 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1
Аптека Волинь фарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення
Бібліотека
Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
Луцький район
1. 09:30-17:00
СГПП "Рать" (контора) с.Коршів вул.Зелена, Польова
2. 10:00-17:00
Полонківське споживче т-во – магазин в с. Коршовець, магазин в с. Лучиці
с. Коршовець – ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дит.садок
ФАП с .Вербяїв,
ТзОВ Мрія Старосілля» - бригада 1
Церква с. Лучиці
ФАП с. Лучиці
Садівниче т-во «Промінь» - дачі
ФОП Момот П.В. – пташник с.Коршовець, вул Квітнева, Садова
с. Вербяїв, вул.Дружби, Лугова
с. Мстишин, вул.Церковна
с. Лучиці, вул.Колгоспна, Першотравнева, Квітнева
с.Новостав, вул.Шевченка, Набережна
3. КТП-594 10:00-17:00 - с.Г. Полонка вул.Весела, Весняна, Зоряна, Серпнева
4. КТП-188 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. Ботин
ФАП с. Ботин
5. КТП-183 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. Новокотів
6. КТП-187 10:00-16:00
СТзОВ «Романів» - млин в с. Романів с.Романів, вул.Млинська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
ТзОВ "СЕОЛ"
м.Любомль вул.Машівська, Залізнична пров.Машівський
2. 9:00-18:00
с.Висоцьк
3. 9:00-18:00
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Незалежності, Жовтнева
4. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна
Вол.обласне мисл-рибальське вир.п-во
База відпочинку СБУ
Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер" с.Світязь вул.Набережна пров.Набережний, Монастирський
5. ПЛ-0.4 КТП-345 9:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Світязь вул.Жовтнева
6. ПЛ-0.4 КТП-471 9:00-18:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Смт.Шацьк
вул.Л.Українки, В.Стуса, Волі пров.Волі
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с.Мукошин (Частково)
2. 10:00-17:00
КП «Ринок»; ФОП Хомич О.І. «Світлофор»; Гуртожиток НВК; Перукарня «Руслана»; Магазин «Надія»; Шкільні приміщення; Любешівська районна рада; Магазин «Єва»; Ресторан; Магазин «Електрон» ; Магазин «Вілга»; Шукалович Є.В. магазин; Супермаркет «Екомаркет»; смт.Любешів ( вул.Бреська;
вул.Незалежності; вул.Шолохова;
вул.Січових Стрільців; Островського.)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Сокол В.М., ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с.Велика Ведмежка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2 10:00-17:00 с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-321 09:00-20:00 ФОП Матвійчук Олександр Ананійович (цех), ФО Наджарян Віктор Каренович (сіносховище). с.Велика Яблунька
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничне»), "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с.Оконськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-43 9:00-17:00 м. Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін ФОП Тимощук,
ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16 м.Нововолинськ: вул..Центральна 1-7,
Будятичі 10.12, Садова 10, Шухевича 118,
2. ПЛ-0,4 Л-6 від ЗТП-5 09:00-17:00 Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайович
м-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівна
м-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильович
м-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївна
м-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївна
м-н Дніпро "М" вул.Шахтарська 1
Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівна
м-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Іванович
м-н Грінка Шахтарська 1
м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м.Нововолинськ: вул.Св.Володимира 26-30
вул.Шахтарська 1, 3; бульвар. Шевченка 25
3. ЗТП-40 09:00-17:00 пральння НЦМЛ
стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович; кухня МСЧ; швидка допомога; пральння НЦМЛ
кухня МСЧ
автоклав, стара пральння
вул.освітлення
м-н автозапчастини Світла,16 Барабаш Віктор Васильович м.Нововолинськ
вул.Героїв УПА, вул.Зелена 1-15, 2-14, 16а
вул.Дружби 31-41, вул.Світла 1-37,2-32 б.
Ратнівський район
1.
9:00-17:00
Фізична особа - підприємець Маковецький Іван Григорович
Фізична особа - підприємець Мимшук Станіслав Миколайович
Церква с.М.-Річицькі
ФАП с.М-Річицькі
Фізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна с.М.Річицькі
2. КТП-254
10:00-16:00
Фізична особа-підприємець Лук'янюк Володимир Григорович с.Конище
3. КТП-275
10:00-17:00
ФАП с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Каса с.Замшани
Адмінбуд Замшани
с.Замшани вул.Вишнева , Л.Українки
4. 9:30-16:30
с.Заболоття х.Протириби вул.Пушкіна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні).
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с.Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9.
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище
Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8 (парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 9:30-16:00
с.Дубечно
Х-р Тараси
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2. ПЛ-10кВ Л-25-03
КТП-327
КТП-258
ЩТП-247
КТП-192
КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-6 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик- магазин с.Мировичі
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-236 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – магазин, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, СВК «Слава»- контора, пекарня, школа, пошта, АТС, церква с.Маковичі вул.Перемоги, Майструка
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Церква, с.Охнівка
вул. Зелена,
Жовтнева 1-12
2. 09:00-17:00
с.Охнівка
вул. Лугова
3. 09:00-17:00
с.Діхтів
вул. Берегова 1, Шахтарська 1-35, 2-32
4. 09:00-17:00
ФОП Щурук ПП Володимирівка ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ АЗС-10
Соціальний гуртожиток, Львівська політехніка, котельня, КНС, з-д Мікроклімат с.Володимирівка
м.ВОЛ-ВОЛИНСЬК
вул. Луцька 221, 229, 231, 235, 239, 241, 247, 251
5. 09:00-17:00
м.Вол-Волинськ
вул. Богуна 22-56,35-61, Курбаса, Левицького, Основяненка, Поповича, Філатова
6. ПЛ-0,4 кВ
Л-1,Л-2
КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав
вул. Вигінська
7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Набережна22-54
8. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с.Руснів
вул. Березова 2-8, 1, 5, 13, Набережна 1-3, 2-20
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
2. 9:00-17:00
Церква с.Марковичі вул.Луцька, Набережна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-79 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Грушів
2. ПЛ-10кВ Л46-03 до ЛР-99 і ВН-3 в ком.4 ЗТП-102 для ремонту ПР-10 ЩТП-150 10:00 – 17:00 БК с.Жашковичі
Дитсадок Жашковичі
Жашковичі школа
Магазин с.Жашковичі
Магазин с.Жашковичі
ФАП с.Жашковичі
Млин с.Жашковичі
М-н с.Волиця Колона
Склад с.Волиця Колона
Столярний цех
с.Волиця Колона
Склад мінеральних
добрив с.К.Волиця с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна, с.Жашковичі, с.Волиця (Колона)
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазин
ФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"
Бортнівська початкова школа
ФАП с. Бортнів
ФОП Ткачук В.М. Пилорама с.Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- Бужанка
ФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.Бужанка
ФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-Бужанка
ФОП Харко В.С. Приміщення млина с.Бужанка
ПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.Бужанка
ФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.Бужанка
ФАП с.-Бужанка
ФОП МАРИНЮК О.В. Майстерня
ФОП Гонський Ю.В. Ферма с.Верхнів
ФОП Дудік Д.О. Приміщення молочного
блоку с.-Верхнів
ФГ "АРК" Свинарник с.-Верхнів
Верхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 .Л-4 КТП-41 09:00-17:00 Магазин(сільпо Пнівне) с.Воєгоще вул.Ценральна, Ветеранів
2. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-17:00 Медпункт, АТС,сільська рада, церква, пошта, бар ФО Заєць Л.І. с.Верхи вул.Глинянка
3. КТП-201 09:00-17:00 Бар(сильпо Пнівне),
магазини ФО Соловянчиків О.Б. с.Тоболи вул.Центральна, Янівська
4. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-44 09:00-17:00 Магазин ФО Чмух В.В, с.Воєгоще вул.Зарічна
5. КТП-220 09:00-17:00 БК.сільська рада, школа, дисадок, АТС, ФАП, магазин сільповський, ФО Драпа А. с.Карасин вул.Молодіжна, Шевченка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Грем'яче
вул.1-го Травня, вул.Перемоги, вул.Новосілівська
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство
Сільська рада Хорлупи
Свято-Василівська громада УПЦ КП
ФОП Збагерський Сергій Антонович с.Хорлупи
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/,с.Хорлупи
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-559 8:30-17:00 с.Дачне
вул.Молодіжка,2-20/парні8,1-7/непарні/,35, вул.Ів.Франка,2-10/парні/,вул.Залізнична,29,31,33
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-289 8:30-17:00 с. Мительно
6. ПЛ-10 кВ Л 84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське` (Йоганів)
7. ПЛ-10 кВ Л 84-02 8:30-17:00 Олицьке споживче товариство (магазин)
Сільська рада Хорлупи (клуб,контора,пошта)
Свято-Василівська громада УПЦ КП (церква)
ФОП Збагерський Сергій Антонович (торговий кіоск)
СТзОВ "Романів" (бригада)
Відділ освіти (школа)
ПАТ "Укртелеком" (АТС)
ФОП Мазур Світлана Євгенівна (торговий кіоск)
ФГ Слушаєва В.В. (господарське приміщення)
СВГК `Весна` (бригада) с.Хорлупи
вул.Шлях,1-8,вул.Молодіжна1-17/непарні/,2-10/парні/, вул.Шлях,9-43/непарні/,10-20/парні/, вул.Зелена,41-55/непарні/,38-54/парні/, вул.Зелена,25-39/непарні/,22-36/парні/,
вул.Миру,1-19,вул.Зелена,1,2,3, вул.Зелена,4-20/парні/,5-23/непарні/
8. ПЛ-10 кВ Л 84-06 8:30-17:00 Церква
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна (торговий кіоск)
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)
Олицьке споживче товариство (магазин)
Молитовний будинок ХВЄ
Відділ освіти Ківерцівської РДА (школа с. Котів)
Відділ освіти (дитячий садок с. Котів)
ДТГО "Львівська залізниця " (переїзд «пальче 282км»)
СГОК "Котів" (тракторна бригада, контора) с.Котів
вул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24, вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/, вул.17-го Вересня,буд.1-23/непарні/,2-18/парні/, вул.Перемоги,1-15,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Любитівська сільська рада с.Воля Любитівська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-18
9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Дарівка
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО
Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
ПС 35/10»Любитів»
(ТП-378; ТП-7; ТП-8; ТП-614; ТП-32; ТП-10; ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689)
9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
ТзОВ"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
ТзОВ "ВІРА-1
Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Мале ПП "Пролісок"
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Любитівська сільська рада
Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Дроздні
с.Воля Любитівська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
вул.Роксолани
вул.Теремнівська 40-48
вул. Мисливська (частково)
2.
Ремонт
09:00-12:00
Київська площа 11
Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1
Бойлерна вв№ 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1
Аптека Волинь фарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення
Бібліотека
Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
Луцький район
1. 09:30-17:00
СГПП "Рать" (контора) с.Коршів вул.Зелена, Польова
2. 10:00-17:00
Полонківське споживче т-во – магазин в с. Коршовець, магазин в с. Лучиці
с. Коршовець – ФАП, гуртожиток, артсвердловина, дит.садок
ФАП с .Вербяїв,
ТзОВ Мрія Старосілля» - бригада 1
Церква с. Лучиці
ФАП с. Лучиці
Садівниче т-во «Промінь» - дачі
ФОП Момот П.В. – пташник с.Коршовець, вул Квітнева, Садова
с. Вербяїв, вул.Дружби, Лугова
с. Мстишин, вул.Церковна
с. Лучиці, вул.Колгоспна, Першотравнева, Квітнева
с.Новостав, вул.Шевченка, Набережна
3. КТП-594 10:00-17:00 - с.Г. Полонка вул.Весела, Весняна, Зоряна, Серпнева
4. КТП-188 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. Ботин
ФАП с. Ботин
5. КТП-183 10:00-16:00 СТзОВ «Романів» - бригада с. Новокотів
6. КТП-187 10:00-16:00
СТзОВ «Романів» - млин в с. Романів с.Романів, вул.Млинська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
ТзОВ "СЕОЛ"
м.Любомль вул.Машівська, Залізнична пров.Машівський
2. 9:00-18:00
с.Висоцьк
3. 9:00-18:00
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна с.Світязь вул.Незалежності, Жовтнева
4. ПЛ-0.4 КТП-344 9:00-18:00 Церква с.Світязь
ФОП Бучман Марія Петрівна
Вол.обласне мисл-рибальське вир.п-во
База відпочинку СБУ
Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер" с.Світязь вул.Набережна пров.Набережний, Монастирський
5. ПЛ-0.4 КТП-345 9:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Світязь вул.Жовтнева
6. ПЛ-0.4 КТП-471 9:00-18:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарства Смт.Шацьк
вул.Л.Українки, В.Стуса, Волі пров.Волі
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с.Мукошин (Частково)
2. 10:00-17:00
КП «Ринок»; ФОП Хомич О.І. «Світлофор»; Гуртожиток НВК; Перукарня «Руслана»; Магазин «Надія»; Шкільні приміщення; Любешівська районна рада; Магазин «Єва»; Ресторан; Магазин «Електрон» ; Магазин «Вілга»; Шукалович Є.В. магазин; Супермаркет «Екомаркет»; смт.Любешів ( вул.Бреська;
вул.Незалежності; вул.Шолохова;
вул.Січових Стрільців; Островського.)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Сокол В.М., ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП), с.Велика Ведмежка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2 10:00-17:00 с.Прилісне
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-321 09:00-20:00 ФОП Матвійчук Олександр Ананійович (цех), ФО Наджарян Віктор Каренович (сіносховище). с.Велика Яблунька
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничне»), "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с.Оконськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-43 9:00-17:00 м. Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін ФОП Тимощук,
ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16 м.Нововолинськ: вул..Центральна 1-7,
Будятичі 10.12, Садова 10, Шухевича 118,
2. ПЛ-0,4 Л-6 від ЗТП-5 09:00-17:00 Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайович
м-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівна
м-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильович
м-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївна
м-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївна
м-н Дніпро "М" вул.Шахтарська 1
Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівна
м-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Іванович
м-н Грінка Шахтарська 1
м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м.Нововолинськ: вул.Св.Володимира 26-30
вул.Шахтарська 1, 3; бульвар. Шевченка 25
3. ЗТП-40 09:00-17:00 пральння НЦМЛ
стоматолог Героїв УПА 3 Недищук Євген Микитович; кухня МСЧ; швидка допомога; пральння НЦМЛ
кухня МСЧ
автоклав, стара пральння
вул.освітлення
м-н автозапчастини Світла,16 Барабаш Віктор Васильович м.Нововолинськ
вул.Героїв УПА, вул.Зелена 1-15, 2-14, 16а
вул.Дружби 31-41, вул.Світла 1-37,2-32 б.
Ратнівський район
1.
9:00-17:00
Фізична особа - підприємець Маковецький Іван Григорович
Фізична особа - підприємець Мимшук Станіслав Миколайович
Церква с.М.-Річицькі
ФАП с.М-Річицькі
Фізична особа підприємець Сільчук Валентина Володимирівна с.М.Річицькі
2. КТП-254
10:00-16:00
Фізична особа-підприємець Лук'янюк Володимир Григорович с.Конище
3. КТП-275
10:00-17:00
ФАП с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович
Каса с.Замшани
Адмінбуд Замшани
с.Замшани вул.Вишнева , Л.Українки
4. 9:30-16:30
с.Заболоття х.Протириби вул.Пушкіна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні).
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Сибірська,
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с.Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9.
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище
Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8 (парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 9:30-16:00
с.Дубечно
Х-р Тараси
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2. ПЛ-10кВ Л-25-03
КТП-327
КТП-258
ЩТП-247
КТП-192
КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-6 Л-1 10:00-13:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик- магазин с.Мировичі
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-236 10:00-16:30 ФОП Шклярук О.М. – магазин, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, СВК «Слава»- контора, пекарня, школа, пошта, АТС, церква с.Маковичі вул.Перемоги, Майструка
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