На Волині забрали рушницю в чоловіка, який тинявся в мисливських угіддях





Про це інформує ДП "Любешівське лісомисливське господарство" у фейсбуці.



4 квітня ввечері під час чергування рейдової групи на чолі з мисливствознавцем Андрієм Масюком, єгерями ДП "Любешівське ЛМГ" Федором Федоровичем Тарасюком та Михайлом Кінчаком вилучили одну рушницю у порушника в районі Великої Глуші. Привід - перебування в мисливських угіддях зі зброєю.



Варто зазначити, що з 1 квітня до 15 червня



Заборона на підвищений шум запроваджується задля того, аби благодатно вплинути на стан тваринного світу.



У цей період забороняється: стрілянина, санітарні рубки лісу, проведення вибухових робіт, феєрверки, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспорті.



Штраф за порушення цих заборон для громадян становить від 510 до 850 грн, для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у порушника, який був зі зброєю в "сезон тиші" в угіддях, вилучили рушницю.Про це інформує ДП "Любешівське лісомисливське господарство" у фейсбуці.4 квітня ввечері під час чергування рейдової групи на чолі з мисливствознавцем Андрієм Масюком, єгерями ДП "Любешівське ЛМГ" Федором Федоровичем Тарасюком та Михайлом Кінчаком вилучили одну рушницю у порушника в районі Великої Глуші. Привід - перебування в мисливських угіддях зі зброєю.Варто зазначити, що з 1 квітня до 15 червня офіційно оголосили "сезон тиші" . "Сезон тиші" – це природоохоронний захід, що запроваджений на законодавчому рівні відповідно до статті 39 "Про тваринний світ" у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції.Заборона на підвищений шум запроваджується задля того, аби благодатно вплинути на стан тваринного світу.У цей період забороняється: стрілянина, санітарні рубки лісу, проведення вибухових робіт, феєрверки, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспорті.Штраф за порушення цих заборон для громадян становить від 510 до 850 грн, для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.

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