На Волині крадійку, яка 5 років ухилялась від суду, відправили за ґрати
Сьогодні, 12:35
Волинський суд призначив 39-річній жительці міста Остер Чернігівської області, визнаній винною у вчиненні крадіжки із проникненням у житло, покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Надвечір 15 жовтня 2015 року раніше неодноразово судима за крадіжки і шахрайства жінка без запрошення завітала в оселю до мешканця села Датинь Ратнівського району – відчинила двері ключем, який 83-річний господар необачно залишив у замку – та викрала 11 600 гривень.
Наступного дня зловмисницю затримала поліція.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 100 000 гривень.
Після внесення застави жінка зникла на довгих 5 років, проте була затримана правоохоронцями і таки відбуватиме покарання за ґратами.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Надвечір 15 жовтня 2015 року раніше неодноразово судима за крадіжки і шахрайства жінка без запрошення завітала в оселю до мешканця села Датинь Ратнівського району – відчинила двері ключем, який 83-річний господар необачно залишив у замку – та викрала 11 600 гривень.
Наступного дня зловмисницю затримала поліція.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 100 000 гривень.
Після внесення застави жінка зникла на довгих 5 років, проте була затримана правоохоронцями і таки відбуватиме покарання за ґратами.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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