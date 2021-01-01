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На Волині крадійку, яка 5 років ухилялась від суду, відправили за ґрати

На Волині крадійку, яка 5 років ухилялась від суду, відправили за ґрати
Волинський суд призначив 39-річній жительці міста Остер Чернігівської області, визнаній винною у вчиненні крадіжки із проникненням у житло, покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Надвечір 15 жовтня 2015 року раніше неодноразово судима за крадіжки і шахрайства жінка без запрошення завітала в оселю до мешканця села Датинь Ратнівського району – відчинила двері ключем, який 83-річний господар необачно залишив у замку – та викрала 11 600 гривень.

Наступного дня зловмисницю затримала поліція.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 100 000 гривень.

Після внесення застави жінка зникла на довгих 5 років, проте була затримана правоохоронцями і таки відбуватиме покарання за ґратами.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, крадійка, Волинь
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