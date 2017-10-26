Падіння ліфта на шахті у Нововолинську: назвали попередню причину трагедії





Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.



Нагадаємо, що 4 квітня на ВП “Шахта № 9 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля”



"За попередніми даними, перевищено допустиму швидкість під час посадки правої клітки на нижньому приймальному майданчику, що призвело до настання нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.



Наразі у Держпраці вживають заходи щодо утворення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Назвали ймовірну причину групового нещасного випадку, який трапився на шахті у Нововолинську.Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, що 4 квітня на ВП “Шахта № 9 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля” стався нещасний випадок , внаслідок якого 11 працівників отримали травми."За попередніми даними, перевищено допустиму швидкість під час посадки правої клітки на нижньому приймальному майданчику, що призвело до настання нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.Наразі у Держпраці вживають заходи щодо утворення спеціальної комісії та проведення розслідування нещасного випадку.

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