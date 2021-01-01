На Волині патрульні супроводжували «швидку» з немовлям, де вийшли з ладу спецсигнали. ВІДЕО

На Волині патрульні надали допомогу медикам, котрі перевозили немовля в обласну лікарню.Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.3 квітня, близько 13:00, до екіпажу, який здійснював патрулювання автодороги М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), надійшла інформація про необхідність надання допомоги медикам. Працівники екстреної медичної допомоги потребували супроводу від поліцейських, оскільки в автомобілі швидкої допомоги вийшли з ладу спеціальні сигнали.Лікарі доставляли двомісячну дитину з населеного пункту Сирники до обласної дитячої клінічної лікарні.Патрульні, ввімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, розпочали супровід. Водночас передали інформацію про подію своїм колегам, які вже зустрічали їх у місті Луцьку для подальшого оперативного супроводу вулицями обласного центру.