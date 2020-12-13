На Любешівщині перших новобранців відправили на службу в армію





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Це любешівці Богдан Остимчук, 2001 р.н., Юрій Мельник, 1996 р.н., Тарас Базильчук, 2001 р.н., Юрій Бурдак із Седлища, 2001 р.н., Володимир Нікітчик із Бихова, 2003 р.н., Дмитро Таранович із Ветел, 2001 р.н., Артем Балейко з Гірок, 2001 р.н., Владислав Домарацький із Деревка, 2001 р.н.



Військовий комісар Любешівського РВК Геннадій Борисюк привітав призовників із тим, що вони відтепер стали військовослужбовцями. І подякував батькам, рідним, котрі виховали юнаків у дусі патріотизму. Геннадій Олександрович зазначив, що всі хлопці будуть призвані до лав Збройних Сил України. Після проходження контрольної комісії Волинського обласного збірного пункту їх направлять до військових частин для проходження строкової військової служби. Ті, хто не має диплома магістра, служитимуть до 18 місяців.



Також наголосив: строковики не залучаються до участі в ООС. Лише коли хтось після трьох місяців служби виявить бажання підписати котракт на три роки. Відтак військком вручив військові квитки новобранцям та побажав хорошої служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 квітня, вісьмох юнаків із різних сіл Любешівщини відправили в армію.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".Це любешівці, 2001 р.н.,, 1996 р.н.,, 2001 р.н.,із Седлища, 2001 р.н.,із Бихова, 2003 р.н.,із Ветел, 2001 р.н.,з Гірок, 2001 р.н.,із Деревка, 2001 р.н.Військовий комісар Любешівського РВКпривітав призовників із тим, що вони відтепер стали військовослужбовцями. І подякував батькам, рідним, котрі виховали юнаків у дусі патріотизму. Геннадій Олександрович зазначив, що всі хлопці будуть призвані до лав Збройних Сил України. Після проходження контрольної комісії Волинського обласного збірного пункту їх направлять до військових частин для проходження строкової військової служби. Ті, хто не має диплома магістра, служитимуть до 18 місяців.Також наголосив: строковики не залучаються до участі в ООС. Лише коли хтось після трьох місяців служби виявить бажання підписати котракт на три роки. Відтак військком вручив військові квитки новобранцям та побажав хорошої служби.

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