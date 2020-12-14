Де на Волині можна придбати березовий сік. СПИСОК
Сьогодні, 13:25
Заготівля березового соку на Волині – у розпалі. Унікальний природний продукт у держлісгоспах області продають у двох варіантах – як сирець, так і консервований.
Список, де можна придбати березовий сік, опублікували на сайті Волинського ОУЛМГ.
"У консервних цехах не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, тож недаремно продукція славиться далеко за межами області і країни", - зауважили волинські лісівники.
Цього року у держлісгоспах Волинського ОУЛМГ запланували зібрати 450 тонн соку сирцю.
Придбати його можна у лісогосподарських підприємствах Волині.
Крім того, купити свіжий сік протягом усього сезону можна у фірмовихї магазинах «Лісовичок», що розміщені за адресами:
– Ківерцівський р-н, с Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»
– Рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці
– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава.
Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи.
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Список, де можна придбати березовий сік, опублікували на сайті Волинського ОУЛМГ.
"У консервних цехах не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, тож недаремно продукція славиться далеко за межами області і країни", - зауважили волинські лісівники.
Цього року у держлісгоспах Волинського ОУЛМГ запланували зібрати 450 тонн соку сирцю.
Придбати його можна у лісогосподарських підприємствах Волині.
Крім того, купити свіжий сік протягом усього сезону можна у фірмовихї магазинах «Лісовичок», що розміщені за адресами:
– Ківерцівський р-н, с Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»
– Рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці
– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава.
Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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