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Де на Волині можна придбати березовий сік. СПИСОК

Де на Волині можна придбати березовий сік. СПИСОК
Заготівля березового соку на Волині – у розпалі. Унікальний природний продукт у держлісгоспах області продають у двох варіантах – як сирець, так і консервований.

Список, де можна придбати березовий сік, опублікували на сайті Волинського ОУЛМГ.

"У консервних цехах не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, тож недаремно продукція славиться далеко за межами області і країни", - зауважили волинські лісівники.

Цього року у держлісгоспах Волинського ОУЛМГ запланували зібрати 450 тонн соку сирцю.

Придбати його можна у лісогосподарських підприємствах Волині.

Крім того, купити свіжий сік протягом усього сезону можна у фірмовихї магазинах «Лісовичок», що розміщені за адресами:

– Ківерцівський р-н, с Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»

– Рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці

– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава.

Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи.

Де на Волині можна придбати березовий сік. СПИСОК

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Теги: Волинь, березовий сік, продаж
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