Де на Волині можна придбати березовий сік. СПИСОК





Список, де можна придбати березовий сік, опублікували на



"У консервних цехах не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, тож недаремно продукція славиться далеко за межами області і країни", - зауважили волинські лісівники.



Цього року у держлісгоспах Волинського ОУЛМГ запланували зібрати 450 тонн соку сирцю.



Придбати його можна у лісогосподарських підприємствах Волині.



Крім того, купити свіжий сік протягом усього сезону можна у фірмовихї магазинах «Лісовичок», що розміщені за адресами:



– Ківерцівський р-н, с Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»



– Рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці



– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава.



Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заготівля березового соку на Волині – у розпалі. Унікальний природний продукт у держлісгоспах області продають у двох варіантах – як сирець, так і консервований.Список, де можна придбати березовий сік, опублікували на сайті Волинського ОУЛМГ."У консервних цехах не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, тож недаремно продукція славиться далеко за межами області і країни", - зауважили волинські лісівники.Цього року у держлісгоспах Волинського ОУЛМГ запланували зібрати 450 тонн соку сирцю.Придбати його можна у лісогосподарських підприємствах Волині.Крім того, купити свіжий сік протягом усього сезону можна у фірмовихї магазинах «Лісовичок», що розміщені за адресами:– Ківерцівський р-н, с Гаразджа, автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»– Рекреаційний пункт «Пролісок», траса Луцьк – Маневичі, 1 км від м. Ківерці– Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава.Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи.

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