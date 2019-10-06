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Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону
Неподалік селища Колки, в урочищі Дормир, за сприяння Луцької районної ради облаштують відпочинкову зону.

Про це йдеться на сайті Луцької райради.

Бажання зробити внесок у розвиток Колківської громади виявив луцький бізнесмен Володимир Нахамець. За його словами, між селами Копилля та Старосілля, що неподалік Колок, є стариця (старе русло) річки Стир площею близько 10 гектарів. Майже половина цієї території перетворилась у болото, тому, щоб вберегти її, інвестор пропонує облаштувати рекреаційну зону для організованого відпочинку населення.

«Моя родина родом із цих країв, моє дитинство минуло тут, в урочищі Дормир ми з дідом та батьком ходили на риболовлю», - розповів пан Володимир.

З інвестиційною пропозицією голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко та бізнесмен Володимир Нахамець побували у голови Колківської громади Олександра Палінкевича.

«Ще рік-два і урочище Дормир стане суцільним болотом. Я б хотів облаштувати на цій території рекреаційно-відпочинкову зону. Пляж, бесідки, місце для риболовлі, провести екологічний маршрут», - поділився планами Володимир Нахамець.

«Люди їдуть на Світязь, везуть гроші. Чому б не зробити хорошу зону відпочинку і в Колках? Тим більше, що ми побачили бажання голови Колківської громади розвивати туризм. Двері відкриті для інвесторів», - наголосив голова районної ради Олександр Омельчук.

Якщо проєкт вдасться реалізувати, то цю відпочинкову зону, за словами голови громади Олександра Палінкевича, включать до екологічної стежки, яку наразі розробляють у Колківській громаді.

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

Пляж, бесідки, риболовля: за 50 кілометрів від Луцька планують облаштувати відпочинкову зону

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Теги: Волинь, Колки, урочище Дормир, відпочинкова зона
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