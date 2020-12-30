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На Волині прогнозують мокрий сніг і нічні морози

На Волині прогнозують мокрий сніг і нічні морози
У Волинській області найближчими днями очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та морози вночі.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, в області 6-8 квітня очікується низька температура повітря - вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

"Завтра, 6 квітня, вночі невеликий мокрий сніг, місцями мокрий сніг, вдень невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах - подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні гідрометеорологів.

7-8 квітня прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Місцями невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах - місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Волинь, мокрий снгі, ожеледиця
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