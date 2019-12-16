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До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку

До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку
На пропозицію Громадянського Руху «СВІДОМІ» щодо прокату вело- та електротранспорту в Луцьку відгукнулися люди, які працюють у цьому напрямку.

Про це у фейсбуці написав голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міськраді Тарас Шкітер, передає ІА «Конкурент».

«Після розміщення мого посту про ініціацію процесу розробки програми розвитку вело- та електротранспорту в Луцькій громаді ми відразу отримали безліч дзвінків та контактів людей, що працюють у цьому напрямку. Дякую вам за вашу небайдужість! Вже сьогодні ми маємо детальну інформацію від Ride.Kiwi, Bolt, Nextbike, BikeNow і продовжуємо працювати далі», – написав Тарас Шкітер.

Нагадаємо, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» ініціює процес розробки програми розвитку вело- та електротранспорту у Луцькій громаді. Для реалізації задуму вивчається досвід українських та європейських міст у питаннях впровадження зручних сервісів оренди електросамокатів, велосипедів та інших видів подібного транспорту. Наразі «СВІДОМІ» вже розпочали перемовини з українськими представництвами міжнародних мереж прокату вело- та електротранспорту.

«Цей проєкт може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації», – вважає Тарас Шкітер.

До слова, влітку у Луцьку з'явилося декілько «точок», де можна було орендувати самокат. За хвилину їзди орендар мав заплатити дві гривні.

Усіх зацікавлених в цьому проєкті запрошують до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми.

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Теги: Луцьк, велотранспорт, електротранспорт, Свідомі, Тарас Шкітер
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