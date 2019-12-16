До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку





Про це у фейсбуці Тарас Шкітер, передає



«Після розміщення мого посту про ініціацію процесу розробки програми розвитку вело- та електротранспорту в Луцькій громаді ми відразу отримали безліч дзвінків та контактів людей, що працюють у цьому напрямку. Дякую вам за вашу небайдужість! Вже сьогодні ми маємо детальну інформацію від Ride.Kiwi, Bolt, Nextbike, BikeNow і продовжуємо працювати далі», – написав Тарас Шкітер.



Нагадаємо, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» ініціює процес розробки



«Цей проєкт може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації», – вважає Тарас Шкітер.



До слова, влітку у Луцьку з'явилося декілько «точок», де можна було орендувати самокат. За хвилину їзди орендар мав заплатити дві гривні.



Усіх зацікавлених в цьому проєкті запрошують до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пропозицію Громадянського Руху «СВІДОМІ» щодо прокату вело- та електротранспорту в Луцьку відгукнулися люди, які працюють у цьому напрямку.Про це у фейсбуці написав голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міськраді, передає ІА «Конкурент» «Після розміщення мого посту про ініціацію процесу розробки програми розвитку вело- та електротранспорту в Луцькій громаді ми відразу отримали безліч дзвінків та контактів людей, що працюють у цьому напрямку. Дякую вам за вашу небайдужість! Вже сьогодні ми маємо детальну інформацію від Ride.Kiwi, Bolt, Nextbike, BikeNow і продовжуємо працювати далі», – написав Тарас Шкітер.Нагадаємо, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» ініціює процес розробки програми розвитку вело- та електротранспорту у Луцькій громаді . Для реалізації задуму вивчається досвід українських та європейських міст у питаннях впровадження зручних сервісів оренди електросамокатів, велосипедів та інших видів подібного транспорту. Наразі «СВІДОМІ» вже розпочали перемовини з українськими представництвами міжнародних мереж прокату вело- та електротранспорту.«Цей проєкт може стати своєрідною фішкою стратегії розвитку міського екотранспорту і важливим кроком у його популяризації», – вважає Тарас Шкітер.До слова, влітку у Луцьку з'явилося декілько «точок», де можна було орендувати самокат. За хвилину їзди орендар мав заплатити дві гривні.Усіх зацікавлених в цьому проєкті запрошують до обговорення ідеї, співпраці та спільного напрацювання програми.

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