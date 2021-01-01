Саджанці дерев, сокири, бензопила: на Волині затримали злодія
Сьогодні, 18:33
Волинські поліцейські викрили у крадіжках ковельчанина.
Про це інормують на офіційній сторінці Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Так, 2 квітня до райуправління поліції звернулась 65-річна місцева мешканка із заявою про крадіжку. Як повідомила потерпіла, вночі із підсобного приміщення за місцем проживання невідомий викрав бензопилу, мінібашту, дві сокири та паяльні лампи. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.
Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 35-річний ковельчанин.
Під час огляду помешкання спритника правоохоронці виявили саджанці туї та ялинки, які були викрадені напередодні вночі з прибудинкової території 40-річного жителя Ковеля.
Виявлені речі вилучили та будуть повернуті власникам.
За обома фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статі 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Про це інормують на офіційній сторінці Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Так, 2 квітня до райуправління поліції звернулась 65-річна місцева мешканка із заявою про крадіжку. Як повідомила потерпіла, вночі із підсобного приміщення за місцем проживання невідомий викрав бензопилу, мінібашту, дві сокири та паяльні лампи. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.
Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 35-річний ковельчанин.
Під час огляду помешкання спритника правоохоронці виявили саджанці туї та ялинки, які були викрадені напередодні вночі з прибудинкової території 40-річного жителя Ковеля.
Виявлені речі вилучили та будуть повернуті власникам.
За обома фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статі 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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