Саджанці дерев, сокири, бензопила: на Волині затримали злодія

Волинські поліцейські викрили у крадіжках ковельчанина.Про це інормують на офіційній сторінці Ковельського районного управління поліції Волинської області.Так, 2 квітня до райуправління поліції звернулась 65-річна місцева мешканка із заявою про крадіжку. Як повідомила потерпіла, вночі із підсобного приміщення за місцем проживання невідомий викрав бензопилу, мінібашту, дві сокири та паяльні лампи. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 35-річний ковельчанин.Під час огляду помешкання спритника правоохоронці виявили саджанці туї та ялинки, які були викрадені напередодні вночі з прибудинкової території 40-річного жителя Ковеля.Виявлені речі вилучили та будуть повернуті власникам.За обома фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статі 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.