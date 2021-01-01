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Саджанці дерев, сокири, бензопила: на Волині затримали злодія

Саджанці дерев, сокири, бензопила: на Волині затримали злодія
Волинські поліцейські викрили у крадіжках ковельчанина.

Про це інормують на офіційній сторінці Ковельського районного управління поліції Волинської області.

Так, 2 квітня до райуправління поліції звернулась 65-річна місцева мешканка із заявою про крадіжку. Як повідомила потерпіла, вночі із підсобного приміщення за місцем проживання невідомий викрав бензопилу, мінібашту, дві сокири та паяльні лампи. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетний 35-річний ковельчанин.

Під час огляду помешкання спритника правоохоронці виявили саджанці туї та ялинки, які були викрадені напередодні вночі з прибудинкової території 40-річного жителя Ковеля.

Виявлені речі вилучили та будуть повернуті власникам.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статі 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

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Теги: ковельчанин, злодій, поліція
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