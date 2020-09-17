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На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень
На митному посту «Ягодин» в вантажі з гуманітарною допомогою виявили незадекларований брендовий одяг на суму понад 25 мільйонів гривень.

Про це інформує Волинська митниця.

30 березня в Україну в зону митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль під керуванням громадянина Федеративної Республіки Німеччина.

Відповідно до поданих документів, слідував вантаж «гуманітарна допомога» до благодійної організації.

Під час повного митного огляду зазначеного транспортного засобу встановили, що фактично у вантажному відсіку, крім заявленого в товаросупровідних документах вантажу, переміщуєть 16 262 одиниці нового брендового одягу загальною вартістю 25 мільйонів 775 тисяч гривень.

Голова благодійної організації відправника намагався незаконно з приховуванням від митного контролю ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартість понад 25 мільйонів гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень

На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень

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Теги: Волинь, Ягодин, митниця, контрабанда, брендовий одяг
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