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Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів

Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів
На Волині знову діють шахраї, які ведуть переговори з суб’єктами господарювання від імені посадових осіб Управління Держпраці у Волинській області.

Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.

Про ймовірні шахрайські «схеми» керівництво Управління Держпраці повідомили директори підприємств Луцька. До керівників підприємств, де заплановано провести перевірки, телефонують невідомі особи і ведуть переговори від імені посадових осіб Управління з метою вирішення «питань» про «домовленості» та «лояльність» в процесі проведення запланованої перевірки.

Вкотре нагадують, що під час інспекційних відвідувань роботодавець має право вимагати в осіб, які прийшли для здійснення перевірки, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень. Якщо вказані особи відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.

Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки, якщо вони не пред’явили вказаних документів.

У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів Національної поліції або органів Держпраці.

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Теги: псевдопрацівники, Держпраця, шахраї
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