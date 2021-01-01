Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів

На Волині знову діють шахраї, які ведуть переговори з суб’єктами господарювання від імені посадових осіб Управління Держпраці у Волинській області.Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.Про ймовірні шахрайські «схеми» керівництво Управління Держпраці повідомили директори підприємств Луцька. До керівників підприємств, де заплановано провести перевірки, телефонують невідомі особи і ведуть переговори від імені посадових осіб Управління з метою вирішення «питань» про «домовленості» та «лояльність» в процесі проведення запланованої перевірки.Вкотре нагадують, що під час інспекційних відвідувань роботодавець має право вимагати в осіб, які прийшли для здійснення перевірки, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень. Якщо вказані особи відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки, якщо вони не пред’явили вказаних документів.У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів Національної поліції або органів Держпраці.