Петро Філюк з Волині за рік заробив у Конституційному Суді понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 14:58
ЕксголовА Апеляційного суду Волинської області, а нині - суддя Конституційного Суду України Петро Філюк за рік заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць.
Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Петра Філюка - земля на 0,58 га, 0,1494 га, 0,25 га, 1,1143 га, 0,3857 га у Тарасовому, що під Луцьком, 0,08 га - у Шацьку. У спільній власності з дружиною Оленою та Андрієм Філюком має суддя квартиру в Луцьку на 60,9 кв. м. Є право користування в Петра Філюка на будинок батька у Тарасовому площею 252,50 кв. м, а також землею на 0,32 га.
Петро Філюк не задекларував жодних транспортних засобів, лише право користування на автівку Toyota Land Cruiser 150, придбану в березні 2020 року, котра є у власності Анастасії Філюк. Його дружина кермує BMW Х1 2012 року випуску.
У 2020 році суддя Конституційного Суду України заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць, а також отримав 123 574 гривні боргу з пенсійних виплат.
Готівкою тримає Петро Філюк 30 000 гривень та 93 000 доларів, тобто приблизно 2,6 мільйона гривень, на рахунках у банку - 198 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Петра Філюка - земля на 0,58 га, 0,1494 га, 0,25 га, 1,1143 га, 0,3857 га у Тарасовому, що під Луцьком, 0,08 га - у Шацьку. У спільній власності з дружиною Оленою та Андрієм Філюком має суддя квартиру в Луцьку на 60,9 кв. м. Є право користування в Петра Філюка на будинок батька у Тарасовому площею 252,50 кв. м, а також землею на 0,32 га.
Петро Філюк не задекларував жодних транспортних засобів, лише право користування на автівку Toyota Land Cruiser 150, придбану в березні 2020 року, котра є у власності Анастасії Філюк. Його дружина кермує BMW Х1 2012 року випуску.
У 2020 році суддя Конституційного Суду України заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць, а також отримав 123 574 гривні боргу з пенсійних виплат.
Готівкою тримає Петро Філюк 30 000 гривень та 93 000 доларів, тобто приблизно 2,6 мільйона гривень, на рахунках у банку - 198 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
бідняк волинський ганьба
Останні новини
Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку
Сьогодні, 15:15
Петро Філюк з Волині за рік заробив у Конституційному Суді понад 3 мільйони гривень
Сьогодні, 14:58
Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів
Сьогодні, 14:43
До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку
Сьогодні, 14:20