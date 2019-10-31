Петро Філюк з Волині за рік заробив у Конституційному Суді понад 3 мільйони гривень

Петро Філюк за рік заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць.



Про це йдеться в



У власності Петра Філюка - земля на 0,58 га, 0,1494 га, 0,25 га, 1,1143 га, 0,3857 га у Тарасовому, що під Луцьком, 0,08 га - у Шацьку. У спільній власності з дружиною Оленою та Андрієм Філюком має суддя квартиру в Луцьку на 60,9 кв. м. Є право користування в Петра Філюка на будинок батька у Тарасовому площею 252,50 кв. м, а також землею на 0,32 га.



Петро Філюк не задекларував жодних транспортних засобів, лише право користування на автівку Toyota Land Cruiser 150, придбану в березні 2020 року, котра є у власності Анастасії Філюк. Його дружина кермує BMW Х1 2012 року випуску.



У 2020 році суддя Конституційного Суду України заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць, а також отримав 123 574 гривні боргу з пенсійних виплат.



Готівкою тримає Петро Філюк 30 000 гривень та 93 000 доларів, тобто приблизно 2,6 мільйона гривень, на рахунках у банку - 198 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЕксголовА Апеляційного суду Волинської області , а нині - суддя Конституційного Суду Україниза рік заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць.Про це йдеться в електронній декларації , опублікованій на сайті НАЗК.У власності Петра Філюка - земля на 0,58 га, 0,1494 га, 0,25 га, 1,1143 га, 0,3857 га у Тарасовому, що під Луцьком, 0,08 га - у Шацьку. У спільній власності з дружиноюта Андрієм Філюком має суддя квартиру в Луцьку на 60,9 кв. м. Є право користування в Петра Філюка на будинок батька у Тарасовому площею 252,50 кв. м, а також землею на 0,32 га.Петро Філюк не задекларував жодних транспортних засобів, лише право користування на автівку Toyota Land Cruiser 150, придбану в березні 2020 року, котра є у власності. Його дружина кермує BMW Х1 2012 року випуску.У 2020 році суддя Конституційного Суду України заробив 3 322 599 гривень, тобто в середньому більше 276 тисяч у місяць, а також отримав 123 574 гривні боргу з пенсійних виплат.Готівкою тримає Петро Філюк 30 000 гривень та 93 000 доларів, тобто приблизно 2,6 мільйона гривень, на рахунках у банку - 198 тисяч гривень.

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