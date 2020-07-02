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Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку

Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку
У період з 29 березня до 5 квітня Волинський рибоохороний патруль задокументував 23 порушення.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, склали 10 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 11 – за грубі порушення рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Крім того, оформили 2 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«За даний період на порушників накладено 510 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 1 кг водних біоресурсів. Також вилучено 7 од. заборонених знарядь лову та ще 15 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 2 квітня викрили 2 грубих порушення правил рибальства. Двоє громадян ловили рибу двома сітними знаряддями лову. Інцидент стався на озері Велике Чорне, поблизу смт Шацьк Шацької ТГ.

На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Того ж дня в ході рибоохоронної роботи на р. Стохід, що поблизу с. Старі Червища Камінь-Каширського району, викрили 2 порушення правил рибальства за пересування човнами на нерестових ділянках. На викритих громадян склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.

3 квітня завдяки зверненню небайдужого рибалки на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля викрили 5 порушень правил рибальства на заплаві р. Стир, поблизу вул. Ковельської, та на водоймах, поблизу провулку Надозерний у м. Луцьк. На осіб оформили протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

3 квітня на «гарячу лінію» рибпатруля повідомили про грубе порушення правил рибальства на р. Стир, що поблизу вул. Героїв УПА у м. Луцьк. Волинські рибпатрульні спільно з нацгвардійцями оперативно прибули на вказане місце. Так, викрили двох громадян, які ловили рибу забороненим сітним знаряддям лову. Завдяки повідомленню громадянина та оперативним діям рибоохорони, порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству.

На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.

З 2 по 4 квітня волинські рибпатрульні спільно з працівниками поліції здійснили рейд водоймами Ковельського району. Під час рибоохоронної роботи на Ковельському водосховищі порушень не виявили. В ході обстеження р. Турія від с. Заріччя до м. Ковель виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 10 сітних знарядь лову. Склали відповідний акт.

Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку
Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку

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Теги: правопорушення, нерест, Волинь, Луцьк, Стир
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