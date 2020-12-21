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У Луцьку відбулись змагання з художньої гімнастики: назвали переможців. ФОТО

У Луцьку відбулись змагання з художньої гімнастики: назвали переможців. ФОТО
У Луцьку 3-4 квітня відбувся Відкритий Чемпіонат КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради" з художньої гімнастики "Кришталева корона".

У змаганнях взяли участь близько 300 учасниць, що представляли 16 команд, - інформують організатори.

Команди з Рівного, Володимира-Волинського, Львова, Хмельницького, Костополя та 5 команд з міста Луцька боролися за призові місця в різних вікових категоріях.

Гімнастки, які посіли перші місця, були нагороджені медалями, кубками та короною.

Серед гімнасток КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» призові місця розподілилися таким чином:
2015 р.н.
1 місце - Красневич Агнія
3 місце - Забелінська Єлизавета
2013 р.н.
1 місце - Форостян Софія
2 місце - Лукаш Єлизавета
2 місце - Бобровська Катерина
3 місце - Сидорчук Дарина
2012 р.н.
1 місце - Самсонюк Домініка
1 місце - Жук Уляна
2 місце - Зеленко Анна
3 місце - Купріян Софія
3 місце - Омельчук Єлизавета
2011 р.н.
1 місце - Красневич Злата
1 місце - Афоніна Вікторія
2 місце - Чирко Єва
2010 р.н.
1 місце - Зеленко Катерина
2 місце - Омельчук Анна
2009 р.н.
2 місце – Рудковська Яна
2 місце - Романюк Єлизавета
20008 р.н.
1 місце - Петровська Юлія
1 місце - Романюк Аліна
2 місце - Качмар Софія
2 місце - Гришко Вікторія
3 місце - Шалайко Каріна
2007 р.н.
1 місце - Півнюк Кіра
2 місце - Залевська Діана
2006 р.н.
1 місце - Ющак Олександра
2 місце - Максимова Софія
2 місце - Сидорчук Софія

Серед учасниць розігрувалися номінації: Міс пластика, Міс Артистичність, Міс фігура, Міс хореографія, Міні міс та Міс турніру.

Всім учасницям дарували м’які іграшки та вручили додаткові призи від організаторів змагань, а саме: бездротові навушники та USB-колонки.


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Теги: гімнастика, змагання, Луцьк
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