У Луцьку відбулись змагання з художньої гімнастики: назвали переможців. ФОТО





У змаганнях взяли участь близько 300 учасниць, що представляли 16 команд, - інформують організатори.



Команди з Рівного, Володимира-Волинського, Львова, Хмельницького, Костополя та 5 команд з міста Луцька боролися за призові місця в різних вікових категоріях.



Гімнастки, які посіли перші місця, були нагороджені медалями, кубками та короною.



Серед гімнасток КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» призові місця розподілилися таким чином:

2015 р.н.

1 місце - Красневич Агнія

3 місце - Забелінська Єлизавета

2013 р.н.

1 місце - Форостян Софія

2 місце - Лукаш Єлизавета

2 місце - Бобровська Катерина

3 місце - Сидорчук Дарина

2012 р.н.

1 місце - Самсонюк Домініка

1 місце - Жук Уляна

2 місце - Зеленко Анна

3 місце - Купріян Софія

3 місце - Омельчук Єлизавета

2011 р.н.

1 місце - Красневич Злата

1 місце - Афоніна Вікторія

2 місце - Чирко Єва

2010 р.н.

1 місце - Зеленко Катерина

2 місце - Омельчук Анна

2009 р.н.

2 місце – Рудковська Яна

2 місце - Романюк Єлизавета

20008 р.н.

1 місце - Петровська Юлія

1 місце - Романюк Аліна

2 місце - Качмар Софія

2 місце - Гришко Вікторія

3 місце - Шалайко Каріна

2007 р.н.

1 місце - Півнюк Кіра

2 місце - Залевська Діана

2006 р.н.

1 місце - Ющак Олександра

2 місце - Максимова Софія

2 місце - Сидорчук Софія



Серед учасниць розігрувалися номінації: Міс пластика, Міс Артистичність, Міс фігура, Міс хореографія, Міні міс та Міс турніру.



Всім учасницям дарували м’які іграшки та вручили додаткові призи від організаторів змагань, а саме: бездротові навушники та USB-колонки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 3-4 квітня відбувся Відкритий Чемпіонат КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради" з художньої гімнастики "Кришталева корона".У змаганнях взяли участь близько 300 учасниць, що представляли 16 команд, - інформують організатори.Команди з Рівного, Володимира-Волинського, Львова, Хмельницького, Костополя та 5 команд з міста Луцька боролися за призові місця в різних вікових категоріях.Гімнастки, які посіли перші місця, були нагороджені медалями, кубками та короною.Серед гімнасток КЗ «ДЮСШ №2 Луцької міської ради» призові місця розподілилися таким чином:2015 р.н.1 місце - Красневич Агнія3 місце - Забелінська Єлизавета2013 р.н.1 місце - Форостян Софія2 місце - Лукаш Єлизавета2 місце - Бобровська Катерина3 місце - Сидорчук Дарина2012 р.н.1 місце - Самсонюк Домініка1 місце - Жук Уляна2 місце - Зеленко Анна3 місце - Купріян Софія3 місце - Омельчук Єлизавета2011 р.н.1 місце - Красневич Злата1 місце - Афоніна Вікторія2 місце - Чирко Єва2010 р.н.1 місце - Зеленко Катерина2 місце - Омельчук Анна2009 р.н.2 місце – Рудковська Яна2 місце - Романюк Єлизавета20008 р.н.1 місце - Петровська Юлія1 місце - Романюк Аліна2 місце - Качмар Софія2 місце - Гришко Вікторія3 місце - Шалайко Каріна2007 р.н.1 місце - Півнюк Кіра2 місце - Залевська Діана2006 р.н.1 місце - Ющак Олександра2 місце - Максимова Софія2 місце - Сидорчук СофіяСеред учасниць розігрувалися номінації: Міс пластика, Міс Артистичність, Міс фігура, Міс хореографія, Міні міс та Міс турніру.Всім учасницям дарували м’які іграшки та вручили додаткові призи від організаторів змагань, а саме: бездротові навушники та USB-колонки.

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