Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка

Борбліка Анатолія Івановича, уродженця Рівненської області, жителя села Литовеж Іваничівського району.



Про це інформують у ГУНП у Волинській області.



Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої тілобудови.



У 2008 році чоловік пішов з дому. Місцезнаходження його невідоме. Може перебувати на території Київської області.



Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянина невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 0973329243, 0931271036 або на лінію «102».







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