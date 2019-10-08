Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка
Сьогодні, 15:54
Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження 62-річного Борбліка Анатолія Івановича, уродженця Рівненської області, жителя села Литовеж Іваничівського району.
Про це інформують у ГУНП у Волинській області.
Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої тілобудови.
У 2008 році чоловік пішов з дому. Місцезнаходження його невідоме. Може перебувати на території Київської області.
Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянина невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 0973329243, 0931271036 або на лінію «102».
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Про це інформують у ГУНП у Волинській області.
Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої тілобудови.
У 2008 році чоловік пішов з дому. Місцезнаходження його невідоме. Може перебувати на території Київської області.
Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянина невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 0973329243, 0931271036 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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