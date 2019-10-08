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Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка

Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка
Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження 62-річного Борбліка Анатолія Івановича, уродженця Рівненської області, жителя села Литовеж Іваничівського району.

Про це інформують у ГУНП у Волинській області.

Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої тілобудови.

У 2008 році чоловік пішов з дому. Місцезнаходження його невідоме. Може перебувати на території Київської області.

Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування волинянина невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: 0973329243, 0931271036 або на лінію «102».

Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка
Волинська поліція розшукує 62-річного чоловіка


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Теги: поліція, розшук, чоловік
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