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Розшукують обвинуваченого у злочині жителя Любешівського району

Розшукують обвинуваченого у злочині жителя Любешівського району
На Рівненщині поліцейські розшукують 31-річного Баса Юрія Васильовича, уродженця Любешівського району Волинської області, який ухиляється від органів суду.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.

Прикмети: спортивної тілобудови, ріст орієнтовно 175-180 см, волосся коротке чорне, очі карі. На лівому передпліччі має татуювання у вигляді лицарської кольчуги.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (03632) 3-09-00, 098-87-49-802 або 102.




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Теги: Бас Юрій, розшук, волинянин
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