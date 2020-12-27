Розшукують обвинуваченого у злочині жителя Любешівського району

Баса Юрія Васильовича, уродженця Любешівського району Волинської області, який ухиляється від органів суду.



Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.



Прикмети: спортивної тілобудови, ріст орієнтовно 175-180 см, волосся коротке чорне, очі карі. На лівому передпліччі має татуювання у вигляді лицарської кольчуги.



Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (03632) 3-09-00, 098-87-49-802 або 102.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині поліцейські розшукують 31-річного, уродженця Любешівського району Волинської області, який ухиляється від органів суду.Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.спортивної тілобудови, ріст орієнтовно 175-180 см, волосся коротке чорне, очі карі. На лівому передпліччі має татуювання у вигляді лицарської кольчуги.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (03632) 3-09-00, 098-87-49-802 або 102.

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