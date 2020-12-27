Розшукують обвинуваченого у злочині жителя Любешівського району
Сьогодні, 16:19
На Рівненщині поліцейські розшукують 31-річного Баса Юрія Васильовича, уродженця Любешівського району Волинської області, який ухиляється від органів суду.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Прикмети: спортивної тілобудови, ріст орієнтовно 175-180 см, волосся коротке чорне, очі карі. На лівому передпліччі має татуювання у вигляді лицарської кольчуги.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (03632) 3-09-00, 098-87-49-802 або 102.
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Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.
Прикмети: спортивної тілобудови, ріст орієнтовно 175-180 см, волосся коротке чорне, очі карі. На лівому передпліччі має татуювання у вигляді лицарської кольчуги.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, просять повідомити за телефонами: (03632) 3-09-00, 098-87-49-802 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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