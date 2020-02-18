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У Камінь-Каширському районі лікар безкоштовно обстежуватиме жінок на рак

У Камінь-Каширському районі лікар безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
У селі Хотешів Камінь-Каширського району та навколишніх населених пунктах для жінок безкоштовно проводитимуть виїзне обстеження на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".

Прийом відбуватиметься у п'ятницю, 9 квітня, на базі Хотешівської амбулаторії. Початок о 12:00.

Телефон для довідок: 0676176509. Огляд проводитиме лікар-гінеколог Ващенюк Жанна Василівна. Зауважимо, що огляд є повністю безкоштовним.

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Теги: обстеження, рак, жінки, Камінь-Каширський, Хотешів
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