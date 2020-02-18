У Камінь-Каширському районі лікар безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
Сьогодні, 16:38
У селі Хотешів Камінь-Каширського району та навколишніх населених пунктах для жінок безкоштовно проводитимуть виїзне обстеження на рак шийки матки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Прийом відбуватиметься у п'ятницю, 9 квітня, на базі Хотешівської амбулаторії. Початок о 12:00.
Телефон для довідок: 0676176509. Огляд проводитиме лікар-гінеколог Ващенюк Жанна Василівна. Зауважимо, що огляд є повністю безкоштовним.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Прийом відбуватиметься у п'ятницю, 9 квітня, на базі Хотешівської амбулаторії. Початок о 12:00.
Телефон для довідок: 0676176509. Огляд проводитиме лікар-гінеколог Ващенюк Жанна Василівна. Зауважимо, що огляд є повністю безкоштовним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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