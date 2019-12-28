Українців попереджають про погіршення погодних умов





Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС України.



Так, завтра, 6 квітня, вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.



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Також рятувальники повідомляють, 6 квітня у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов - штормовий вітер.Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС України.Так, завтра, 6 квітня, вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.Також рятувальники повідомляють, 6 квітня у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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