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Українців попереджають про погіршення погодних умов

Українців попереджають про погіршення погодних умов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов - штормовий вітер.

Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС України.

Так, завтра, 6 квітня, вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.

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Також рятувальники повідомляють, 6 квітня у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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Теги: попередження, Україна, погіршення погодних умов
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