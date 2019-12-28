Українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 17:03
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов - штормовий вітер.
Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС України.
Так, завтра, 6 квітня, вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.
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Також рятувальники повідомляють, 6 квітня у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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Про це йдеться на офіційній сторінці ДСНС України.
Так, завтра, 6 квітня, вночі у західних, вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності - жовтий.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині прогнозують мокрий сніг і нічні морози
Також рятувальники повідомляють, 6 квітня у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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