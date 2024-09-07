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Ремонт перехрестя під Луцьком коштуватиме 11 мільйонів гривень

Ремонт перехрестя під Луцьком коштуватиме 11 мільйонів гривень
Майже 11 млн гривень субвенцій з Держбюджету коштуватиме ремонт перехрестя між селами Рованці і Боратин під Луцьком.

Про це повідомив "Суспільному" фахівець зв’язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг в області Микола Комаровський.

Ремонт на цьому відрізку триватиме до 7 квітня. Загалом реконструкцію перехрестя мають закінчити до кінця серпня цього року.

Наразі тривають роботи з розширення дороги, обладнання кільця, тротуарів, пішохідних переходів і зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, через реконструкцію на автошляху утворилися затори, ремонтники частково перекрили рух транспорту. Тоді ж Суспільне звернулося за коментарем до Служби місцевих автомобільних доріг, щоб дізнатися вартість реконструкції. Відповідь кореспонденти отримали 5 квітня.

Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюють 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.


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Теги: ремонт перехрестя, Рованці-Боратин, ціна
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Коментарі 1
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під Луцьком це біля універмагу
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