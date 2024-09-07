Ремонт перехрестя під Луцьком коштуватиме 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:30
Майже 11 млн гривень субвенцій з Держбюджету коштуватиме ремонт перехрестя між селами Рованці і Боратин під Луцьком.
Про це повідомив "Суспільному" фахівець зв’язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг в області Микола Комаровський.
Ремонт на цьому відрізку триватиме до 7 квітня. Загалом реконструкцію перехрестя мають закінчити до кінця серпня цього року.
Наразі тривають роботи з розширення дороги, обладнання кільця, тротуарів, пішохідних переходів і зупинки громадського транспорту.
Нагадаємо, через реконструкцію на автошляху утворилися затори, ремонтники частково перекрили рух транспорту. Тоді ж Суспільне звернулося за коментарем до Служби місцевих автомобільних доріг, щоб дізнатися вартість реконструкції. Відповідь кореспонденти отримали 5 квітня.
Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюють 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.
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Про це повідомив "Суспільному" фахівець зв’язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг в області Микола Комаровський.
Ремонт на цьому відрізку триватиме до 7 квітня. Загалом реконструкцію перехрестя мають закінчити до кінця серпня цього року.
Наразі тривають роботи з розширення дороги, обладнання кільця, тротуарів, пішохідних переходів і зупинки громадського транспорту.
Нагадаємо, через реконструкцію на автошляху утворилися затори, ремонтники частково перекрили рух транспорту. Тоді ж Суспільне звернулося за коментарем до Служби місцевих автомобільних доріг, щоб дізнатися вартість реконструкції. Відповідь кореспонденти отримали 5 квітня.
Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюють 46 дорожніх об’єктів. На ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.
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Коментарі 1
під Луцьком це біля універмагу
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