Ремонт перехрестя під Луцьком коштуватиме 11 мільйонів гривень

Майже 11 млн гривень субвенцій з Держбюджету коштуватиме ремонт перехрестя між селами Рованці і Боратин під Луцьком.Про це повідомив "Суспільному" фахівець зв’язків з громадськістю Служби місцевих автомобільних доріг в областіРемонт на цьому відрізку триватиме до 7 квітня. Загалом реконструкцію перехрестя мають закінчити до кінця серпня цього року.Наразі тривають роботи з розширення дороги, обладнання кільця, тротуарів, пішохідних переходів і зупинки громадського транспорту.Нагадаємо, через реконструкцію на автошляху утворилися затори,Тоді ж Суспільне звернулося за коментарем до Служби місцевих автомобільних доріг, щоб дізнатися вартість реконструкції. Відповідь кореспонденти отримали 5 квітня.Нагадаємо, у 2021 році на Волині реконструюютьНа ремонти з Державного дорожнього фонду передбачили 676,41 мільйона гривень. Як повідомили в Службі автомобільних доріг області, заплановано реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.