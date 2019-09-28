Відпочинок під час пандемії COVID-19: які країни відкриті, куди поїхати і скільки коштують тури





Однак у любителів закордонного відпочинку буде шанс насолодитися відпусткою, хоч і з дотриманням карантинних обмежень, - пише



Які країни будуть доступні українцям влітку



Які країни будуть відкриті для туристів влітку - сказати складно, адже ситуація з коронавірусом в них може погіршитися. Серед європейських країн найімовірніше будуть доступні Албанія, Хорватія, Чорногорія, Іспанія, Мальта, Греція, Італія, Кіпр, Болгарія.



Популярні напрямки інших континентів, які швидше за все зможуть прийняти українців у 2021 році - Туреччина, Грузія, ОАЕ, Єгипет, Мальдіви.



Скільки коштують тури на відпочинок влітку 2021 року



Одним з найпопулярніших напрямків і найбільш надійних серед українців залишається відпочинок в Єгипет. Ця країна навряд чи закриє кордони для туристів, тому бронювати тури туди можна і зараз. Ціни на відпочинок на тиждень на двох з урахуванням перельоту і проживання в готелі прямо зараз стартують 20 тисяч гривень. Однак до літа ціни значно зростуть.



Відпочинок в Туреччині на двох на тиждень з проживанням перельотом обійдеться трохи дешевше. Вартість турів в цю країну починається з 16 тисяч гривень. А любителі більш дорогого відпочинку можуть злітати на Мальдіви за 60 тисяч гривень. Важливо зауважити, що чим раніше ви забронюєте тур, тим дешевше він обійдеться. З наближенням сезону відпусток турагенти значно підвищують ціни.



Якщо вас приваблює відпочинок в Європі - можна придбати автобусний тур по різних країнах. Ціни на такий відпочинок варіюються від 300-500 євро за тур в залежності від напрямку. А коротка поїздка в такі країни, як Хорватія або Словаччина, може обійтися і у 250 євро. Однак невідомо як складеться ситуація з автобусними поїздками до літа, якщо пандемія коронавірусу не вщухне.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В епоху пандемії коронавірусу дуже складно планувати подорожі. Ситуація із захворюванням дуже непередбачувана, і країни світу в будь-який день можуть закритися для туристів. До того ж українці під час карантину не багатіють.Однак у любителів закордонного відпочинку буде шанс насолодитися відпусткою, хоч і з дотриманням карантинних обмежень, - пише УНІАН. Які країни будуть відкриті для туристів влітку - сказати складно, адже ситуація з коронавірусом в них може погіршитися. Серед європейських країн найімовірніше будуть доступні Албанія, Хорватія, Чорногорія, Іспанія, Мальта, Греція, Італія, Кіпр, Болгарія.Популярні напрямки інших континентів, які швидше за все зможуть прийняти українців у 2021 році - Туреччина, Грузія, ОАЕ, Єгипет, Мальдіви.Одним з найпопулярніших напрямків і найбільш надійних серед українців залишається відпочинок в Єгипет. Ця країна навряд чи закриє кордони для туристів, тому бронювати тури туди можна і зараз. Ціни на відпочинок на тиждень на двох з урахуванням перельоту і проживання в готелі прямо зараз стартують 20 тисяч гривень. Однак до літа ціни значно зростуть.Відпочинок в Туреччині на двох на тиждень з проживанням перельотом обійдеться трохи дешевше. Вартість турів в цю країну починається з 16 тисяч гривень. А любителі більш дорогого відпочинку можуть злітати на Мальдіви за 60 тисяч гривень. Важливо зауважити, що чим раніше ви забронюєте тур, тим дешевше він обійдеться. З наближенням сезону відпусток турагенти значно підвищують ціни.Якщо вас приваблює відпочинок в Європі - можна придбати автобусний тур по різних країнах. Ціни на такий відпочинок варіюються від 300-500 євро за тур в залежності від напрямку. А коротка поїздка в такі країни, як Хорватія або Словаччина, може обійтися і у 250 євро. Однак невідомо як складеться ситуація з автобусними поїздками до літа, якщо пандемія коронавірусу не вщухне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію