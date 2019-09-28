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Відпочинок під час пандемії COVID-19: які країни відкриті, куди поїхати і скільки коштують тури

Відпочинок під час пандемії COVID-19: які країни відкриті, куди поїхати і скільки коштують тури
В епоху пандемії коронавірусу дуже складно планувати подорожі. Ситуація із захворюванням дуже непередбачувана, і країни світу в будь-який день можуть закритися для туристів. До того ж українці під час карантину не багатіють.

Однак у любителів закордонного відпочинку буде шанс насолодитися відпусткою, хоч і з дотриманням карантинних обмежень, - пише УНІАН.

Які країни будуть доступні українцям влітку

Які країни будуть відкриті для туристів влітку - сказати складно, адже ситуація з коронавірусом в них може погіршитися. Серед європейських країн найімовірніше будуть доступні Албанія, Хорватія, Чорногорія, Іспанія, Мальта, Греція, Італія, Кіпр, Болгарія.

Популярні напрямки інших континентів, які швидше за все зможуть прийняти українців у 2021 році - Туреччина, Грузія, ОАЕ, Єгипет, Мальдіви.

Скільки коштують тури на відпочинок влітку 2021 року

Одним з найпопулярніших напрямків і найбільш надійних серед українців залишається відпочинок в Єгипет. Ця країна навряд чи закриє кордони для туристів, тому бронювати тури туди можна і зараз. Ціни на відпочинок на тиждень на двох з урахуванням перельоту і проживання в готелі прямо зараз стартують 20 тисяч гривень. Однак до літа ціни значно зростуть.

Відпочинок в Туреччині на двох на тиждень з проживанням перельотом обійдеться трохи дешевше. Вартість турів в цю країну починається з 16 тисяч гривень. А любителі більш дорогого відпочинку можуть злітати на Мальдіви за 60 тисяч гривень. Важливо зауважити, що чим раніше ви забронюєте тур, тим дешевше він обійдеться. З наближенням сезону відпусток турагенти значно підвищують ціни.

Якщо вас приваблює відпочинок в Європі - можна придбати автобусний тур по різних країнах. Ціни на такий відпочинок варіюються від 300-500 євро за тур в залежності від напрямку. А коротка поїздка в такі країни, як Хорватія або Словаччина, може обійтися і у 250 євро. Однак невідомо як складеться ситуація з автобусними поїздками до літа, якщо пандемія коронавірусу не вщухне.




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Теги: відпустка, відпочинок, українці, Європа
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