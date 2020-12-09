Як будують «Струмочок» та «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

ЖК “Струмочок” активно тривають будівельні роботи.



Відеозвіт



Паралельно у сусідньому ЖК “Амстердам” працюють над фундаментними роботами відразу у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.



Детальніше - у черговому відеозвіті.







Зокрема, у ЖК “СТРУМОЧОК” відбуваються такі роботи:



ТАУНХАУСИ:



1-2 секція:



Проклали теплу підлогу

Розвели внутрішній водопровід та каналізацію

Розпочинається заливка стяжки

Продовжується облаштування прибудинкової території

У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит



3-4 секція:



Завершується розводка внутрішньої електромережі

Завершили підготовку до штукатурки стін

Завершуються фасадні роботи



5 секція:



Завершується зварювання металевого каркасу сходів



6 секція:



Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів



7 секція:



Мурують другий поверх



КОТЕДЖІ:



Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків

ЖК “АМСТЕРДАМ”:



1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);

2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;

3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.



Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити таунхаус з гаражем площею 127 м2, ціна - 14 000 грн\м2.



В ЖК “Амстердам” діє відразу дві акції: на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2 та 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: +38 067 544 71 96



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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