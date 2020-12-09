Як будують «Струмочок» та «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Облаштування прибудинкової території та внутрішні роботи в шести секціях таунхаусів, будівництво верхнього поверху 7-ї секції та покрівельні роботи на котеджах - у ЖК “Струмочок” активно тривають будівельні роботи.
Відеозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Паралельно у сусідньому ЖК “Амстердам” працюють над фундаментними роботами відразу у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.
Детальніше - у черговому відеозвіті.
Зокрема, у ЖК “СТРУМОЧОК” відбуваються такі роботи:
ТАУНХАУСИ:
1-2 секція:
Проклали теплу підлогу
Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
Розпочинається заливка стяжки
Продовжується облаштування прибудинкової території
У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит
3-4 секція:
Завершується розводка внутрішньої електромережі
Завершили підготовку до штукатурки стін
Завершуються фасадні роботи
5 секція:
Завершується зварювання металевого каркасу сходів
6 секція:
Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів
7 секція:
Мурують другий поверх
КОТЕДЖІ:
Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків
ЖК “АМСТЕРДАМ”:
1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);
2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;
3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.
Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити таунхаус з гаражем площею 127 м2, ціна - 14 000 грн\м2.
В ЖК “Амстердам” діє відразу дві акції: на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2 та 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Відеозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Паралельно у сусідньому ЖК “Амстердам” працюють над фундаментними роботами відразу у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.
Детальніше - у черговому відеозвіті.
Зокрема, у ЖК “СТРУМОЧОК” відбуваються такі роботи:
ТАУНХАУСИ:
1-2 секція:
Проклали теплу підлогу
Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
Розпочинається заливка стяжки
Продовжується облаштування прибудинкової території
У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит
3-4 секція:
Завершується розводка внутрішньої електромережі
Завершили підготовку до штукатурки стін
Завершуються фасадні роботи
5 секція:
Завершується зварювання металевого каркасу сходів
6 секція:
Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів
7 секція:
Мурують другий поверх
КОТЕДЖІ:
Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків
ЖК “АМСТЕРДАМ”:
1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);
2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;
3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.
Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити таунхаус з гаражем площею 127 м2, ціна - 14 000 грн\м2.
В ЖК “Амстердам” діє відразу дві акції: на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2 та 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 544 71 96
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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