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Як будують «Струмочок» та «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*

Як будують «Струмочок» та «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*
Облаштування прибудинкової території та внутрішні роботи в шести секціях таунхаусів, будівництво верхнього поверху 7-ї секції та покрівельні роботи на котеджах - у ЖК “Струмочок” активно тривають будівельні роботи.

Відеозвіт опублікували на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Паралельно у сусідньому ЖК “Амстердам” працюють над фундаментними роботами відразу у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.

Детальніше - у черговому відеозвіті.



Зокрема, у ЖК “СТРУМОЧОК” відбуваються такі роботи:

ТАУНХАУСИ:

1-2 секція:

Проклали теплу підлогу
Розвели внутрішній водопровід та каналізацію
Розпочинається заливка стяжки
Продовжується облаштування прибудинкової території
У 1-й секції частково провели газопровід до газових котлів та плит

3-4 секція:

Завершується розводка внутрішньої електромережі
Завершили підготовку до штукатурки стін
Завершуються фасадні роботи

5 секція:

Завершується зварювання металевого каркасу сходів

6 секція:

Розпочинається зварювання металевого каркасу сходів

7 секція:

Мурують другий поверх

КОТЕДЖІ:

Продовжуються покрівельні роботи та роботи з газифікації будинків
ЖК “АМСТЕРДАМ”:

1 під’їзд: заливають бетоном монолітний каркас (розтверки під фундаментні блоки і пілони під колони);
2 під’їзд: на монолітний каркас виставляють фундаментні блоки, заливають армопояс та готуються до встановлення плити перекриття між підвалом і першим поверхом;
3 під’їзд: встановили плиту перекриття між підвалом і 1 поверхом; розпочинають розводити внутрішню каналізацію в підвалі.

Зверніть увагу! Наразі у “Струмочку” є можливість купити таунхаус з гаражем площею 127 м2, ціна - 14 000 грн\м2.

В ЖК “Амстердам” діє відразу дві акції: на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2 та 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: +38 067 544 71 96

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: відеозвіт, Струмочок, Амстердам, Інвестор
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