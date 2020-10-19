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У центрі Луцька облицьовують гранітом музичний фонтан. ВІДЕО

У центрі Луцька облицьовують гранітом музичний фонтан. ВІДЕО
На Театральному майдані Луцька розпочали облицювання гранітними плитами світломузичного фонтана. Після цих робіт споруда буде повністю готова до експлуатації.

Як розповів Суспільному один із монтажників Володимир, гранітні плити кріплять на спеціальний монтажний клей. Комбінуватимуть плити сірого і чорного граніту.

Усього гранітною плитою необхідно облицювати майже 200 квадратних метрів. 5 квітня тут працювало двоє робітників. Для роботи знадобиться від двох до трьох тижнів за умови недощової погоди, каже чоловік.

За коментарем Суспільне звернулося в КП "Луцькводоканал". Скільки коштують облицювальні роботи директор комунального підприємства Віктор Гуменюк не сказав. Додав: наразі проєкт на коригуванні.



Нагадаємо, будівництво фонтана на Театральному майдані розпочали в червні 2020 року. Запрацював водограй 20 жовтня. Загальна вартість споруди 12 мільйонів 418 тисяч гривень. Торік освоїли 7 мільйонів гривень.

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Теги: фонтан, Луцьк, Волинь
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