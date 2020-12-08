У двох областях України перенесли пробне ЗНО





Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, це обмеження унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас в Міносвіти зазначили, що в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, - повідомляє



"Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу", – йдеться у повідомленні.



Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня. Учасники з Києва та Чернігівщини, для яких тестування перенесено, зможуть унести свої відповіді з 24 до 28 квітня, після проходження оцінювання.



"Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились з іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено "бонусні тести", які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня", – повідомляють у Міносвіти.



Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.



"Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО", – йдеться у повідомленні.



У Міносвіти додали, що якщо учасник пробного ЗНО вирішить залишитися вдома, то він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у Києві та Чернігівській області перенесли на 24 квітня через припинення руху громадського транспорту.Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, це обмеження унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас в Міносвіти зазначили, що в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, - повідомляє Суспільне. "Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу", – йдеться у повідомленні.Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня. Учасники з Києва та Чернігівщини, для яких тестування перенесено, зможуть унести свої відповіді з 24 до 28 квітня, після проходження оцінювання."Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились з іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено "бонусні тести", які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня", – повідомляють у Міносвіти.Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня."Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО", – йдеться у повідомленні.У Міносвіти додали, що якщо учасник пробного ЗНО вирішить залишитися вдома, то він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

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