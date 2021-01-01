Луцькі льотчики вакцинувалися від коронавірусу. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.



У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, як і у решти підпорядкованих військових частин повітряного командування '"Захід" відбувається процес вакцинації. Щеплення роблять індійською вакциною #Covishield.



Наразі триває перший етап вакцинації, згідно дорожньої карти щодо вакцинації проти Covid-19.



Вакцинація проводиться спеціально навченою бригадою Міністерство охорони здоров'я України. Партія вакцин проходить певний ланцюг зберігання і транспортування до кожного пункту призначення, включно до безпосереднього застосування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Особовому складу 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка базується у Луцьку, зробили щеплення від коронавірусу.Про це йдеться на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.У Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, як і у решти підпорядкованих військових частин повітряного командування '"Захід" відбувається процес вакцинації. Щеплення роблять індійською вакциною #Covishield.Наразі триває перший етап вакцинації, згідно дорожньої карти щодо вакцинації проти Covid-19.Вакцинація проводиться спеціально навченою бригадою Міністерство охорони здоров'я України. Партія вакцин проходить певний ланцюг зберігання і транспортування до кожного пункту призначення, включно до безпосереднього застосування.

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