На Волині злодій «обчистив» квартиру і зняв золотий ланцюжок зі сплячого господаря





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише



Ввечері 12-го лютого 2020 року уродженець міста Здолбунів, Рівненської області, проник через незачинені вхідні двері у приміщення однієї з квартир Нововолинська. Зайшовши до кімнати, злодій побачив власника, який спав на дивані. Однак його це злякало. Навпаки, помітивши на шиї сплячого чоловіка золотий ланцюжок з хрестиком, крадій зняв його.



Окрім цього, зловмисник дістав з кишені куртки, у якій був одягнутий хазяїн, гаманець з коштами та поцупив з квартири два мобільні телефони: «Samsung Galaxy Gold» та «Xiomi 3S», які знаходилися на столі у кімнаті. В загальному злодій накрав на 27 тисяч 505 гривень.



Проти крадія порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло).



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на строк 3 роки. Але звільнив його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську судили злодія, який заліз у чужу квартиру і обчистив її на 27,5 тисяч гривень. Крадія навіть не зупинила присутність в оселі сплячого хазяїна. Більше того – він просто зняв золотий ланцюжок з шиї чоловіка.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише БУГ. Ввечері 12-го лютого 2020 року уродженець міста Здолбунів, Рівненської області, проник через незачинені вхідні двері у приміщення однієї з квартир Нововолинська. Зайшовши до кімнати, злодій побачив власника, який спав на дивані. Однак його це злякало. Навпаки, помітивши на шиї сплячого чоловіка золотий ланцюжок з хрестиком, крадій зняв його.Окрім цього, зловмисник дістав з кишені куртки, у якій був одягнутий хазяїн, гаманець з коштами та поцупив з квартири два мобільні телефони: «Samsung Galaxy Gold» та «Xiomi 3S», які знаходилися на столі у кімнаті. В загальному злодій накрав на 27 тисяч 505 гривень.Проти крадія порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло).Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на строк 3 роки. Але звільнив його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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