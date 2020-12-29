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Шахраї пропонують директорам луцьких підприємств «порішати» перевірку

Шахраї пропонують директорам луцьких підприємств «порішати» перевірку
У Луцьку невідомі особи телефонують до керівників підприємств та пропонують за гроші "владнати" питання з запланованою перевіркою.

Як розповів Суспільному начальник Управління Держпраці у Волинській області Андрій Міцевський, невідомі телефонують на підприємства міста від його імені.

Шахраї дзвонили начебто з приймальної управління та повідомляли про "особистий прийом" з приводу перевірки та можливих "домовленостей". "Казали, що ніби я кличу до себе на прийом. Сьогодні було вже чотири таких випадки, про які нам повідомили", – зазначив Андрій Міцевський.

Начальник Управління додав: до поліції із заявами про псевдоінспекторів поки не зверталися.

У Держпраці нагадують: роботодавець має право вимагати в осіб, які здійснюють перевірку, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця. Якщо інспектори відмовляються надати документи або таких документів немає, слід викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.

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Теги: Луцьк, шахраї
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