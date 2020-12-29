Шахраї пропонують директорам луцьких підприємств «порішати» перевірку





Як розповів Андрій Міцевський, невідомі телефонують на підприємства міста від його імені.



Шахраї дзвонили начебто з приймальної управління та повідомляли про "особистий прийом" з приводу перевірки та можливих "домовленостей". "Казали, що ніби я кличу до себе на прийом. Сьогодні було вже чотири таких випадки, про які нам повідомили", – зазначив Андрій Міцевський.



Начальник Управління додав: до поліції із заявами про псевдоінспекторів поки не зверталися.



У Держпраці нагадують: роботодавець має право вимагати в осіб, які здійснюють перевірку, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця. Якщо інспектори відмовляються надати документи або таких документів немає, слід викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі особи телефонують до керівників підприємств та пропонують за гроші "владнати" питання з запланованою перевіркою.Як розповів Суспільному начальник Управління Держпраці у Волинській області, невідомі телефонують на підприємства міста від його імені.Шахраї дзвонили начебто з приймальної управління та повідомляли про "особистий прийом" з приводу перевірки та можливих "домовленостей". "Казали, що ніби я кличу до себе на прийом. Сьогодні було вже чотири таких випадки, про які нам повідомили", – зазначив Андрій Міцевський.Начальник Управління додав: до поліції із заявами про псевдоінспекторів поки не зверталися.У Держпраці нагадують: роботодавець має право вимагати в осіб, які здійснюють перевірку, пред’явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця. Якщо інспектори відмовляються надати документи або таких документів немає, слід викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.

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