У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів





За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових, - пише



Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.



Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нігерії озброєні бойовики у понеділок, 5 квітня, штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1844 ув'язнених.За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових, - пише DW Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

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