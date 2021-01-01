У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів
Сьогодні, 03:17
У Нігерії озброєні бойовики у понеділок, 5 квітня, штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1844 ув'язнених.
За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових, - пише DW.
Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.
Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.
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За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових, - пише DW.
Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.
Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.
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