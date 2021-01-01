вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів

У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів
У Нігерії озброєні бойовики у понеділок, 5 квітня, штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1844 ув'язнених.

За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових, - пише DW.

Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.

Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світ, Нігерія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох областях України перенесли пробне ЗНО
Сьогодні, 04:23
У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів
Сьогодні, 03:17
До ЗСУ відправили перших призовників з Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст
Сьогодні, 01:13
Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022 Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022
Сьогодні, 00:15
Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу Може мати до 40 мутацій: в Африці знайшли новий вид коронавірусу
01 квітень, 23:35
Помер один з найвидатніших боксерів в історії Помер один з найвидатніших боксерів в історії
14 березень, 15:33
Україна позичить у Франції 116 мільйонів євро на купівлю патрульних катерів Україна позичить у Франції 116 мільйонів євро на купівлю патрульних катерів
11 березень, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох областях України перенесли пробне ЗНО
Сьогодні, 04:23
 0
У Нігерії сепаратисти штурмували в'язницю і звільнили майже 2 тисячі в'язнів
Сьогодні, 03:17
 0
До ЗСУ відправили перших призовників з Нововолинська. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Зі «Старого Луцька» пішов баскетболіст
Сьогодні, 01:13
 0
Українські поліцейські працюватимуть в Катарі на ЧС-2022
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8