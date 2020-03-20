На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, загинув український військовий.Про це повідомляють у Оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників, неподалік АВДІЇВКИ, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося.Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.