Секс-скандал: в Дубаї затримали українок, які знімалися голими на балконі. ФОТО, ВІДЕО





3 квітня поліція Дубая затримала 40 осіб за зйомку відеоролика, у якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста. Серед затриманих виявилося 11 українок, - пише



У соцмережах з'явилися ролики і фото оголеної фотосесії на балконі готелю в престижному районі Dubai Marina біля пляжу з піщаним узбережжям і причалом, де швартуються розкішні яхти.



Арабские шейхи в ярости: 12 голых девушек устроили фотосессию на балконе одного из небоскрёбов в Дубае. А там как бы законы Шариата, и даже поцелуй на публике может выйти боком. Участников съёмки уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы pic.twitter.com/xLMbG9VVzQ — Лента.ру (@lentaruofficial) April 4, 2021



На відео і фото більше десяти дівчат позують на камеру оголеними.



Місцеве видання The National повідомило, що фотосесія могла бути частиною рекламної кампанії ізраїльської філії американського порносайту. За інформацією Daily Mail, вперше відео опублікував ізраїльський порносайт.



Кадри, які з'явилися в Twitter, обурили місцеву громадськість, і в той же день моделей затримала поліція. Там заявили, що це неприйнятна поведінка, яка не відображає цінності й етику арабської країни.



Спочатку повідомлялося, що серед затриманих дівчат - громадянки Росії, Білорусі, України й Молдови. Але поки що підтвердили затримання лише 11 українок.



"На цей час чекаємо повної інформації від поліції Дубая. Попередньо відомо про затримання восьми громадян РФ, зокрема ініціатора зйомки, серед 40 осіб. Вони звернулися за допомогою в генконсульство, але зробити тут що-небудь складно, стаття досить серйозна - за участь у розпусних діях", - говорили в генконсульстві Росії.



Пізніше представники РФ заявили, що всього за зйомку в оголеному вигляді на балконі затримано 12 дівчат, а не 40, при цьому громадянок Росії серед них немає. Але один громадянин Росії серед затриманих усе ж є - це організатор зйомки, щодо якої зараз ведеться розслідування.



Британське видання Daily Mail у своєму матеріалі назвало імена декого з українок. За даними видання, на фото з балкона є 19-річна українка Яна, яку на балконі можна впізнати за татуюванням на нозі.





Ще одна дівчина - Діана. Теж з татуюванням.





Серйозні наслідки



Затриманим дівчатам загрожує до шести місяців позбавлення волі і штраф у розмірі 5 тисяч дирхамів (близько 1 390 доларів) на кожну, а організатору зйомки - до півтора року в'язниці і штраф у 50 тисяч дирхамів (близько 14 тисяч доларів).



При цьому еміратська влада може помилувати затриманих дівчат у зв'язку з настанням священного для мусульман місяця Рамадана.



"Поліція Дубаю попереджає про неприйнятність такої поведінки, яка не відображає цінностей і етики еміратського суспільства", - заявили в місцевих правоохоронних органах.



Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок і з'ясувати всі обставини цієї справи.



В ОАЕ багато законів базуються на нормах шаріату і є дуже суворими. Раніше людей відправляли до в'язниці за публічні прояви почуттів. Будь-які прояви статевих стосунків, обіймів і поцілунків заборонені.



Туристів неодноразово заарештовували під час відпочинку в Дубаї за неповагу до місцевих правил.



Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ. У 2017 році британку засудили до одного року в'язниці за статевий контакт із чоловіком, з яким вона не була заміжня. Про ці стосунки стало відомо, коли жінка поскаржилася владі, що чоловік надсилав їй погрози.



У публічних місцях чоловікам і жінкам, незалежно від їхнього сімейного стану, не можна курити і вживати нецензурні слова.

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