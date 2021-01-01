Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 545 осіб;летальних випадків – 430;одужало – 10 240 осіб;здійснили тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).Кількість летальних випадків за добу наблизилася до рекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнта з коронавірусом.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 769 164 особи;одужало – 1 362 379 осіб;летальних випадків – 35 017;провели ПЛР-тестувань – 8 397 586.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.Вакцинація в Україні:12 856 людей щепили проти COVID-19 за добу 05 квітня 2021 року в Україні.304 680 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.Станом на 05 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;Івано-Франківська область – 85 випадків/ 67 щеплень;Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.