Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 545 осіб;
летальних випадків – 430;
одужало – 10 240 осіб;
здійснили тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
Кількість летальних випадків за добу наблизилася до рекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнта з коронавірусом.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 769 164 особи;
одужало – 1 362 379 осіб;
летальних випадків – 35 017;
провели ПЛР-тестувань – 8 397 586.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Вакцинація в Україні:
12 856 людей щепили проти COVID-19 за добу 05 квітня 2021 року в Україні.
304 680 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.
Станом на 05 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
Івано-Франківська область – 85 випадків/ 67 щеплень;
Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 545 осіб;
летальних випадків – 430;
одужало – 10 240 осіб;
здійснили тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
Кількість летальних випадків за добу наблизилася до рекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнта з коронавірусом.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 769 164 особи;
одужало – 1 362 379 осіб;
летальних випадків – 35 017;
провели ПЛР-тестувань – 8 397 586.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Вакцинація в Україні:
12 856 людей щепили проти COVID-19 за добу 05 квітня 2021 року в Україні.
304 680 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.
Станом на 05 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
Івано-Франківська область – 85 випадків/ 67 щеплень;
Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
04 квітень, 10:42
В Україні та Києві - антирекорди нових випадків COVID
03 квітень, 08:44
На Волині – найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус
02 квітень, 09:29
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
Як будують «Струмочок» та «Амстердам». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Радіосеріал про Лесю Українку доступний до слухання
Сьогодні, 07:31
Секс-скандал: в Дубаї затримали українок, які знімалися голими на балконі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 06:29