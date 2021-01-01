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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 06 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 квітня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 545 осіб;
летальних випадків – 430;
одужало – 10 240 осіб;
здійснили тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

Кількість летальних випадків за добу наблизилася до рекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнта з коронавірусом.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 769 164 особи;
одужало – 1 362 379 осіб;
летальних випадків – 35 017;
провели ПЛР-тестувань – 8 397 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Вакцинація в Україні:

12 856 людей щепили проти COVID-19 за добу 05 квітня 2021 року в Україні.

304 680 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.

Станом на 05 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
Івано-Франківська область – 85 випадків/ 67 щеплень;
Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус, МОЗ
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