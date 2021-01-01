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Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття

Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття
Вчора, 5 квітня, підрозділи служби 101 області ліквідували 5 пожеж сухої трави та очерету, 2 пожежі на сміттєзвалищах.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Зокрема, зареєстровані пожежі сухої трави та чагарників: на площі 0,2 га біля села Старовойтове, сухої трави та очерету на площі 0,8 га біля села Гряди Нововолинської ОТГ, сухої трави та чагарників на площі 0,7 га біля села Римачі, сухої трави на площі 0,2га біля села Блаженик Турійської ОТГ поблизу траси Ковель-Львів, сухої трави на площі 0,03га у селі Жидичин Луцької ОТГ.

Загорання сміття на відкритій території ліквідовали у селі Полонка та селі Зміїнець Луцької ОТГ.

Для ліквідації пожеж залучили 7 одиниць техніки, більше 20 рятувальників підрозділів Головного управління ДСНС у Волинській області.

Ймовірна причина цих випадків – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття

Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття

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Теги: Волинь, пожежа, суха трава, очерет, сміття, ДСНС
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