«Паркувальне» підприємство Луцька отримало нового очільника: де можуть з’явитися нові місця для авто

КП «АвтоПаркСервіс» отримало нового очільника. Ним ставПро це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Ваше завдання – наведення порядку з паркуванням у місті спільно з департаментом муніципальної варти. У нас немає жодної нормально діючої платної парковки», - сказав міський голова, звертаючись до нового керівника КП «АвтоПаркСервіс».Тож він наголосив, що потрібно перейняти досвід інших міст щодо вирішення проблем із паркуванням і втілити найкращі напрацювання в Луцьку, запровадивши максимальну кількість способів оплати за парковку.За словами мера, першочергово потрібно навести лад із паркуванням у центральній частині міста, зокрема поруч із Театральним майданом, кафе «Бенедикт». Платний паркувальний майданчик планують облаштувати на лівій частині демонтованого Старого ринку. Будуть парковки, наприклад, і на вулиці Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської.«Щоб ми більше не чули таких звітів, що підприємство «АвтоПаркСервіс» за рік отримало 4 тисячі гривень доходу», - додав Поліщук.