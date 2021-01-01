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«Паркувальне» підприємство Луцька отримало нового очільника: де можуть з’явитися нові місця для авто

«Паркувальне» підприємство Луцька отримало нового очільника: де можуть з’явитися нові місця для авто
КП «АвтоПаркСервіс» отримало нового очільника. Ним став Олег Бахтай.

Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Ваше завдання – наведення порядку з паркуванням у місті спільно з департаментом муніципальної варти. У нас немає жодної нормально діючої платної парковки», - сказав міський голова Ігор Поліщук, звертаючись до нового керівника КП «АвтоПаркСервіс».

Тож він наголосив, що потрібно перейняти досвід інших міст щодо вирішення проблем із паркуванням і втілити найкращі напрацювання в Луцьку, запровадивши максимальну кількість способів оплати за парковку.

За словами мера, першочергово потрібно навести лад із паркуванням у центральній частині міста, зокрема поруч із Театральним майданом, кафе «Бенедикт». Платний паркувальний майданчик планують облаштувати на лівій частині демонтованого Старого ринку. Будуть парковки, наприклад, і на вулиці Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської.

«Щоб ми більше не чули таких звітів, що підприємство «АвтоПаркСервіс» за рік отримало 4 тисячі гривень доходу», - додав Поліщук.

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Теги: парковка, Луцьк, авто
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