Одинадцять смертей та 317 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:54
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 317 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 14, медпрацівників — 24).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 190 осіб, летальних випадків –11.
За весь час пандемії в області зареєстрували 48 915 підтверджених випадків COVID-19, з них 2 471 у дітей та 3 189 у медичних працівників. Одужали 41 566 осіб, з них 1 994 дитини та 2 800 медичних працівників. 816 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.
Кількість активних хворих – 6 533.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк та міста Нововолинськ, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського, Рожищенського, Любомльського, Любешівського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 21 учень та 28 педагогів).
Наразі продовжують хворіти 155 учнів та 213 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 53 103 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 382 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 193 153 особи. За минулу добу обстежили – 928 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 202.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 150 772 особи. За минулу добу обстежили — 459 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 403 та приватними лабораторіями – 47.
Від початку вакцинальної кампанії в області щеплено 7 713 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. 5 квітня щепили 420 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 190 осіб, летальних випадків –11.
За весь час пандемії в області зареєстрували 48 915 підтверджених випадків COVID-19, з них 2 471 у дітей та 3 189 у медичних працівників. Одужали 41 566 осіб, з них 1 994 дитини та 2 800 медичних працівників. 816 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.
Кількість активних хворих – 6 533.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк та міста Нововолинськ, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського, Рожищенського, Любомльського, Любешівського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 21 учень та 28 педагогів).
Наразі продовжують хворіти 155 учнів та 213 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 53 103 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 382 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 193 153 особи. За минулу добу обстежили – 928 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 202.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 150 772 особи. За минулу добу обстежили — 459 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 403 та приватними лабораторіями – 47.
Від початку вакцинальної кампанії в області щеплено 7 713 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. 5 квітня щепили 420 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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